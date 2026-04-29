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    Buscando ser protagonista del Mundial: México entrega su primera lista de nominados para Norteamérica 2026

    El técnico Javier Aguirre comenzará a trabajar con los futbolistas en los próximos días, pensando desde ya en el debut contra Sudáfrica.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Guillermo Martínez destaca en la primera lista de Javier Aguirre de cara al Mundial de Norteamérica 2026.

    La selección de México ya vive el Mundial de Norteamérica 2026. La selección azteca comandada por Javier Aguirre ya conoce a los primeros jugadores que prepararán la actuación de uno de los países anfitriones en la Copa.

    Por lo mismo, el técnico Javier Aguirre citó a 12 jugadores que militan en el plano local para comenzar a preparar el torneo. A este número se le sumarán otros 14 que juegan en la actualidad fuera de las tierras mexicanas, nombres que se espera sean comunicados a inicios de junio.

    En este grupo se incluyen dos arqueros, dos defensas, cinco volantes y tres delanteros que se concentrarán desde el 6 de mayo.

    Entre ellos destaca la presencia de Guillermo Martínez, jugador que milita en Pumas UNAM. El ariete registra cinco goles en el torneo de Clausura de la Liga MX y es una de las principales cartas para el ataque.

    Estoy muy contento con esta oportunidad. No hay nada más grande que representar a tu país. Agradezco la confianza de Javier y mi entrega total para la Selección”, señaló Martínez poco después de aparecer en el listado en diálogo con La Octava Sports.

    “Hay que tener mucha resiliencia, mucha fe. Hay que seguir trabajando y nunca bajar los brazos, porque uno nunca sabe cuándo te puede cambiar la vida. Ahora me toca enfocarme para darlo todo”, agregó.

    Al grupo anterior se suman otros ocho jóvenes quienes se integran como ayudantes para la preparación, sabiendo que en principio no serán considerados en la lista final.

    Los trabajos se extenderán por cinco semanas, justo hasta el 11 de junio, día en el que México debutará en el Mundial contra Sudáfrica.

    Los 12 primeros nominados de la selección de México:

    • Arqueros: Raúl Rangel (Guadalajara) y Carlos Acevedo (Santos Laguna).
    • Defensas: Israel Reyes (América) y Jesús Gallardo (Toluca)
    • Volantes: Luis Romo (Guadalajara), Erik Lira (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Gilberto Mora (Tijuana), Roberto Alvarado (Guadalajara).
    • Delanteros: Alexis Vega (Toluca), Guillermo Martínez (Pumas UNAM) y Armando González (Guadalajara).

    Los 8 jugadores de proyección:

    • Arquero: Óscar García (León).
    • Defensas: Luis Rey (Puebla), Eduardo Águila (San Luis), Jesús Gómez (Tijuana) y Denzell García (Juárez).
    • Volantes: Iker Fimbres (Monterrey) y Jairo Torres (Juárez).
    • Delantero: Kevin Castañeda (Tijuana).

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    Más sobre:FútbolNorteamérica 2026MundialMéxico

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