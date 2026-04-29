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    El desempleo vuelve a subir y en las mujeres la tasa retorna a los dos dígitos

    La tasa de desocupación en Chile se ubicó en 8,9% durante el trimestre enero-marzo de 2026.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Desempleo Andres Perez

    El mercado laboral es una de las patas cojas de la economía chilena. Es que la tasa de desocupación volvió a subir, ubicándose en 8,9% durante el trimestre enero-marzo de 2026. Se trata de un alza de 0,2 puntos porcentuales en doce meses, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

    Con este resultado, y justo cuando el gobierno y la CUT negocian el alza del salario mínimo, la tasa de desocupación del país completa 38 meses por encima de la barrera del 8%.

    El incremento se explicó por un aumento de la fuerza de trabajo de 0,7%, superior al crecimiento de las personas ocupadas, que fue de 0,5%. En tanto, las personas desocupadas crecieron 3,3%, impulsadas por quienes se encontraban cesantes (2,0%) y por quienes buscan trabajo por primera vez (14,5%).

    Las tasas de participación y ocupación se situaron en 62,3% y 56,7%, respectivamente, con caídas de 0,1 y 0,3 puntos porcentuales. A su vez, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 1,2%, incidida por las personas inactivas potencialmente activas (4,9%) y las inactivas habituales (0,4%).

    Tasa desempleo completa 39 meses por sobre el 8%. Andres Perez

    Diferencias por género: en mujeres la tasa trepa a los dos dígitos

    Los datos del INE sugieren que las mujeres son las más afectadas con la coyuntura toda vez que la tasa de desocupación llegó a los dos dígitos: 10%. Se trata de un un alza de 0,5 puntos porcentuales en doce meses, según el INE

    Este resultado se explicó por el aumento de 1,8% de la fuerza de trabajo, superior al crecimiento de 1,2% de las ocupadas. En paralelo, las desocupadas aumentaron 7,4%, incididas tanto por las cesantes (7,3%) como por quienes buscan trabajo por primera vez (7,9%).

    Las tasas de participación y ocupación femenina se ubicaron en 53,4% y 48,1%, con incrementos de 0,5 y 0,2 puntos porcentuales, respectivamente. En tanto, las mujeres fuera de la fuerza de trabajo disminuyeron 0,2%.

    La tasa de desempleo en las mujeres llegó al 10%. AILEN DIAZ /AGENCIAUNO

    En los hombres, la tasa de desocupación fue de 8,1%, sin variación en doce meses, debido a que la fuerza de trabajo y los ocupados retrocedieron en igual magnitud (-0,1%). Los desocupados disminuyeron 0,3%, incididos por los cesantes (-2,6%).

    Las tasas de participación y ocupación masculina se situaron en 71,5% y 65,7%, con descensos de 0,8 y 0,7 puntos porcentuales, respectivamente. En este grupo, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 3,5%.

    Empleo e informalidad

    En doce meses, el total de personas ocupadas creció 0,5%, impulsado exclusivamente por las mujeres (1,2%), mientras que los hombres registraron una caída de 0,1%.

    Por sector económico, el aumento del empleo fue incidido por actividades de salud (6,1%), actividades profesionales (8,8%), comercio (1,1%) y actividades inmobiliarias (18,8%). Por categoría ocupacional, destacaron las alzas en asalariados informales (10,9%) y trabajadores por cuenta propia (1,8%).

    El aumento del empleo fue incidido por actividades de salud DEDVI MISSENE

    La tasa de ocupación informal se ubicó en 26,5%, con un aumento de 0,7 puntos porcentuales en doce meses. En mujeres alcanzó 27,9% y en hombres 25,4%. En tanto, las personas ocupadas informales crecieron 3,2%, con mayor incidencia en comercio (7,9%) e industria manufacturera (5,8%).

    Ajuste estacional y horas trabajadas

    La tasa de desocupación ajustada estacionalmente se situó en 8,7%, con un alza de 0,2 puntos porcentuales respecto del trimestre móvil anterior.

    En cuanto al volumen de trabajo, medido por el total de horas efectivas trabajadas, este descendió 0,1% en doce meses. El promedio de horas trabajadas cayó 0,5%, llegando a 35,7 horas. En hombres fue de 38,4 horas y en mujeres de 32,2 horas.

    La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial alcanzó 17,4%, con un aumento de 0,5 puntos porcentuales. En hombres se ubicó en 14,6% y en mujeres en 20,8%, con una brecha de 6,2 puntos porcentuales.

    Región Metropolitana

    En la Región Metropolitana, la tasa de desocupación llegó a 9,6% en el trimestre enero-marzo de 2026, con un alza de 0,2 puntos porcentuales en doce meses.

    En el mismo período, la población ocupada disminuyó 0,2%, incidida principalmente por los sectores de información y comunicaciones (-16,0%), actividades financieras y de seguros (-14,4%) y administración pública (-8,6%).

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