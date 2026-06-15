Marcel rechaza estilo y dichos de Quiroz: “No recuerdo algún ministro de Hacienda que haya usado ese tipo de lenguaje”

Mario Marcel descartó la acusación del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre el manejo del gobierno anterior del expresidente Boric en materia fiscal y de los fondos soberanos.

En entrevista con Diario Financiero (DF), el secretario de Estado dijo que “todo el mundo sabe que esa deuda que está mostrando se obtuvo vaciando los fondos soberanos, llevando el capital de trabajo del Estado a cero, y dejando la caja en cero, o sea, administrando en los últimos meses como si fuera un quiosco”.

Ante esto, el exministro de Hacienda dijo, en entrevista con radio Infinita, que “el quiosco lo considero un exabrupto; (...) no recuerdo algún ministro de Hacienda que haya usado ese tipo de lenguaje“.

Sin embargo, sus críticas se centraron en el fondo de la acusación del ministro Quiroz. “Lo que a mí me sorprende es el tema del vaciamiento de los fondos soberanos, porque las estadísticas del Ministerio de Hacienda muestran que eso no es así”, dijo.

“Entre diciembre del 2022 y diciembre del 2025, los fondos soberanos, que son básicamente dos, el Fondo de Estabilización Económico Social y el Fondo de Reserva de Pensiones, aumentaron. No pasó nada con los fondos soberanos, no hubo ninguna maniobra especial. Estas son las estadísticas del Ministerio de Hacienda. Entonces, sinceramente, no me puedo explicar que lo plantee con esta vehemencia”, dijo.

El economista también apeló a la gestión que realizó cuando llegaron al gobierno, apelando a la situación fiscal que recibieron. “Recordemos que veníamos de un déficit de 10,6% en producto estructural”, dijo.

“Nosotros en ese contexto no nos dedicamos a criticar al gobierno anterior, ni a quejarnos. Al contrario, nos dedicamos, nos abocamos a ver cómo absorbíamos todas estas cosas, cómo estructurábamos una política fiscal que colaborara con el Banco Central en la baja de la inflación, absorber el tema del costo de la Pensión Garantizada Universal (PGU), ver qué es lo que se hacía con la deuda con las generadoras eléctricas que se venía acumulando por el congelamiento de las tarifas”, dijo.

El economista también comentó que “más encima nos cayó el aumento de precios de los combustibles y de los alimentos por la guerra en Ucrania. Pero nosotros nos dedicamos a tratar de resolver esos problemas, más que echarle la culpa al gobierno anterior”.

“Lo que se espera de un gobierno es que se dedique a sus tareas, que resuelva los problemas”, dijo en relación a las críticas que se plantearon al gobierno anterior.