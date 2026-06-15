En espera de la respuesta de Nicolás Grau: comisión revisora fija fechas para revisar AC contra exministro

La comisión revisora que revisa la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, definió el calendario de invitados, además de fijar los días y horas en que estos serán recibidos por la instancia.

El libelo acusa al exsecretario de Estado de infringir la Constitución y las leyes en la conducción de las finanzas públicas, particularmente por supuestos errores en la elaboración de proyecciones fiscales y el Informe de Finanzas Públicas.

Los integrantes de la comisión son los parlamentarios Marcela Hernando (PR), presidenta de la instancia; Carlos Bianchi (IND-PPD), Alejandro Bernales (PL), Joanna Pérez (Demócratas), Luis Sánchez (Republicanos).

La instancia sesionó este lunes, fijando las fechas para estudiar la acusación. Para este martes, se programó una sesión a las 10.30 horas —paralela a la sesión de Sala—, donde se espera la asistencia de la defensa de Nicolás Grau.

“Hay un 99% de seguridad de que dentro de las próximas dos horas va a estar ingresando la respuesta del exministro. Por lo tanto, la reunión que tendría que ocurrir inmediatamente después sería mañana. Todos tenemos comisiones en las tardes y por eso es que con Secretaría hemos visto la citación para mañana de 10.30 a 12.30″, explicó la presidenta de la instancia.

Junto con ello, el horario que fijó la comisión es realizar el miércoles en la mañana, donde confirmó el exministro de Hacienda, Mario Marcel. Mientras que, para el jueves, se sesionará a las 10.30 y por la tarde a las 15.00 horas.

Asimismo, acordaron concentrar las horas para el viernes de las 09.00 hasta las 13.00 horas.

Dentro de la instancia, el diputado Bernales pidió invitar al actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para que entregara detalles técnicos sobre los errores encontrados en la elaboración de proyecciones fiscales. Sin embargo, dentro de la comisión no hubo acuerdo para este punto.

Además, los parlamentarios acordaron asistir a comité debido a que muchos expertos y exministros no pudieron asistir por temas de agenda; por ello, mediante oficio se solicitará la revisión, nuevamente, de su asistencia.