Subsecretario del Trabajo y propuesta de alza de salario mínimo del gobierno: “Yo creería que debiese ser en torno al IPC”

A las 15 horas de este martes, el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) tendrán una nueva reunión para acordar el alza del salario mínimo que debe comenzar a regir a contar del 1 de mayo. En esta cita se espera que se concrete la propuesta formal del Ejecutivo sobre el monto del reajuste que pretende entregar a los cerca de 800 mil trabajadores que reciben el salario mínimo en el país.

De cara a tal encuentro, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, afirmó en entrevista con el programa Desde la Redacción de La Tercera, que “la conversación debe ser realista, ya que las condiciones actuales son distintas a las que tuvo el gobierno anterior. Empezando, el año 2022 teníamos 710.000 desempleados. Hoy día tenemos 860.000”.

En ese sentido, el personero de gobierno sostuvo que “hoy día tenemos también situaciones puntuales donde efectivamente el costo de vida ha aumentado. La pérdida del poder adquisitivo, por supuesto que también, pero creemos que no son los únicos elementos que debieran tener sobre la mesa para poder sentarnos a conversar sobre este tema”.

Rosende apuntó que si bien “los trabajadores requieren, para no perder ese poder adquisitivo, una mejora en su remuneración, tampoco queremos generar las expectativas de que esto va a ser muchísimo más alto, porque creemos también que el empleador o el mundo de los empleadores, pequeños y grandes, pequeños y grandes, tenemos que entregar también ciertas condiciones para que nuestra economía se dinamice”.

El subsecretario del Trabajo señaló que aunque todavía no se entregan cifras “ni desde el gobierno, ni tampoco desde la CUT, yo creería que debiese ser en torno al IPC, pero es una opinión más bien personal, por lo que he podido instruirme y lo que hemos escuchado, y lo que hemos estado conversando”.

Consultado sobre la posibilidad de que se busque negociar por más de un año, Rosende no lo descartó. “Puede ser una fórmula a lo mejor importante, que dé ciertas condiciones de certidumbre a un mercado que hoy día lo que más necesita es eso”.

28-04-2026 GUSTAVO ROSENDE FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Ley 40 horas

El domingo comenzó la jornada laboral que pasó de 44 a 42 horas y, por lo mismo, la Dirección del Trabajo (DT) emitió dos dictámenes. Uno, para aclarar la forma en que se debe reducir la jornada, en particular las que son de 6 días a la semana y otro para reinterpretar la aplicación del incido 2 del articulo 22.

Rosende señaló que el primer dictamen pone como énfasis que buscar los acuerdo entre las partes, ya que ese es “el mandato principal que tiene la ley. Eso es algo que la gente olvida, que los trabajadores olvidan y que los empleadores también muchas veces olviden. El mandato de la ley primero es ir a buscar el acuerdo”.

Ahora bien, acotó que “cuando no existe ese acuerdo, la Dirección del Trabajo ha corroborado con su criterio, que es de bajar una hora por días en jornada de cinco días. Y para jornada de seis días se reduce en 50 minutos en dos días y un tercer día que tendría que tener 20 si es que no llegamos a acuerdo”.

El segundo dictamen se refiere a los trabajadores que están sujetos a la jornada laboral. “Antes existía un listado de ocupaciones, de oficios, que incluía a los gerentes, a los subgerentes, a los administradores, o a aquellos trabajadores que tenían facultad de administración, o a aquellos que no tenían una supervisión inmediata, dentro de eso también estaban los vendedores en terreno, los trabajadores del mar. Y lo que hizo la ley de 40 horas fue disminuir la cantidad de casos, y lo reseña simplemente con gerentes, subgerentes, administradores, que fue la interpretación que después hizo la Dirección del Trabajo en la administración anterior”, afirmó Rosende.

El personero explicó que “en la práctica lo que sucedía es que, si uno no era el dueño de la empresa, si uno era un gerente general, probablemente no iba a poder nunca estar sujeto a este régimen de no estar sujeto a la jornada de trabajo. Eso para nosotros se interpretó de mal forma”.

Esto, porque según Rosende, “en los hechos, se suprimió una frase que estaba al final de este inciso 2 que decía que también podían estar afectos a este régimen todos aquellos trabajadores que, por la naturaleza de sus funciones, no estuvieran sujetos a una supervisión inmediata. Y es ahí donde nosotros rescatamos el espíritu de la ley, donde la Dirección del Trabajo lo que establece en este dictamen es que hay que ver caso a caso: no porque una persona tenga un puesto X, no puede optar también a que no tenga jornada, es decir, que no firme, que no marque. Cualquier persona, por la naturaleza de sus funciones, si no tiene supervisión inmediata, si no está controlado en cuanto a sus metas, perfectamente podría también no tener este régimen de jornada ordinaria, no marcar necesariamente, y por lo tanto esto también les da una flexibilidad o una adaptabilidad a muchas funciones”.

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