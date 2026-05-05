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    “Puede generar incertidumbre y un daño grave”: Defensoría de la Niñez por renuncia de integrantes de comisión asesora

    Desde la institución llamaron de forma “urgente” a las autoridades a definir un plan de contingencia que permita dar estabilidad al proceso.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    La Defensoría de la Niñez mostró su preocupación por la situación que afecta la continuidad y funcionamiento de la Comisión Asesora Presidencial de Verdad y Niñez, luego que los integrantes de la instancia anunciarán una renuncia colectiva.

    Fue el sábado 2 de mayo, que a través de una declaración pública, las y el comisionado señalaron que la decisión fue adoptada “con profundo pesar y sentido de responsabilidad”, tras semanas de diálogo con las autoridades, donde —afirman— presentaron propuestas, antecedentes técnicos y advertencias sobre los riesgos que enfrentaba la instancia. Además, indicaron, las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos han debilitado el funcionamiento de la comisión.

    Ante ello, desde la Defensoría de la Niñez reaccionaron con preocupación, sosteniendo que “la Comisión constituye un mecanismo fundamental por el cual el Estado de Chile se ha comprometido en esclarecer las graves vulneraciones de derechos humanos sufridas por niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado entre 1979 y 2024″.

    “Se trata de un proceso excepcional, autónomo y de carácter reparatorio, que requiere condiciones institucionales, técnicas, presupuestarias y éticas acordes a la magnitud de su mandato”, añadieron.

    Asimismo, desde la Defensoría sostuvieron que “la situación actual puede generar incertidumbre y un daño grave a la confianza de las víctimas, muchas de las cuales han esperado décadas para ser escuchadas. Esa confianza es un elemento esencial para cualquier proceso de verdad y reparación, y debe ser protegida con el máximo estándar institucional”.

    Desde la Defensoría de la Niñez llamaron de forma “urgente” a las autoridades a definir un plan de contingencia que permita dar estabilidad al proceso, en diálogo con las víctimas, sus organizaciones y los organismos competentes. “En este sentido, la Defensoría se pone a disposición de las autoridades para avanzar en la adopción de medidas que permitan que este compromiso del Estado se cumpla”, agregaron.

    Dificultades para la comisión

    La Defensoría de la Niñez, en el comunicado, identificó dificultades que han tenido en el funcionamiento de la comisión para acceder a los registros de niños, niñas y adolescentes en cuidado estatal, levantar testimonios y un bajo nivel de conocimiento de la comisión por parte de la comunidad, “lo que ha afectado la efectividad en su mandato”.

    Ante ello, presentaron una serie de condiciones “mínimas indispensables”:

    • Entender que el funcionamiento de la Comisión Asesora Presidencial de Verdad y Niñez, es un compromiso de Estado y no de un gobierno en particular.
    • Asegurar su autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.
    • Generar condiciones presupuestarias que aseguren su continuidad y el cumplimiento de su mandato de manera eficiente.
    • Garantizar la participación relevante de niños, niñas y adolescentes y las organizaciones de sobrevivientes.
    Más sobre:Defensoría de la NiñezComisión de Verdad y NiñezEstado

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