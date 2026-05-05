Lamine Yamal retoma los trabajos para llegar en plenitud al Mundial de Norteamérica 2026

Los últimos días de abril fueron complicados para Lamine Yamal. El delantero español de 18 años sufrió una lesión que lo obligó a despedirse de la temporada junto al Barcelona en el cierre del campeonato hispano y puso en duda su participación en el Mundial de Norteamérica 2026.

Claro que con el pasar de los días el panorama es más esperanzador para el atacante. Según reporta Cadena Ser, el futbolista ya ha comenzado su proceso de recuperación en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Allí el ariete ha comenzado a hacer algunos trabajos de gimnasio y sobre el césped, los cuales siguen una estricta pauta del club para que no forzar la zona que sufrió la lesión y de esta forma pueda ser una opción viable para enfrentar la Copa del Mundo que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México a partir de junio.

Así, el técnico de la selección española, Luis de la Fuente, comentó sobre los casos de lesiones que “son futbolistas muy importantes, porque sabemos el peso que pueden tener para esos partidos, además. No es lo mismo jugar la fase de grupos que meterte ya en dieciseisavos, octavos, cuartos. Valoraremos cada caso, porque nuestra idea es llegar hasta el día 19 de julio, hasta la final”.

Para ejemplificar esta situación, el DT recurrió al caso de Dani Olmo en la Eurocopa 2024. “Llegó a la concentración casi lesionado, que no se sabe. Estuvimos a punto de descartarle, y luego Dani Olmo es decisivo en la Eurocopa”.

“Fue el máximo goleador, da el pase aquel a Mikel Merino, salva el gol de Alemania bajo palos... Y él supo que se podía haber ido a casa tranquilamente porque tenía un problema en el sóleo. Decidimos aguantar y salió bien”, añadió.

El mensaje de Yamal tras la lesión

Después de sufrir la lesión en el duelo contra Celta de Vigo, Lamine Yamal publicó un sentido mensaje en el que daba cuenta de su situación.

“Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar y duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita. Pero creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido”, compartió.

“Yo estaré ahí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y empujando como uno más. Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor. Gracias por los mensajes y Visca el Barça”, agregó.

De esa manera se cerró una temporada espectacular para Yamal en la que consiguió anotar 24 goles y entregar 18 asistencias en 45 partidos con la camiseta azulgrana.