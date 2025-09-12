Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Elche por la liga española

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se prepara para enfrentar a Elche, en el duelo que puede marcar el estreno del tocopillano junto a los albirrojos.

“Nunca lo había entrenado, así que no puedo hablar de sus números. Lo que sí puedo decir es que he visto que quiere ganar, es el primero que quiere ganar”, comentó el técnico de los andaluces, Matías Almeyda, en la previa.

“No le voy a poner una carga a Alexis. Él tiene que participar cuando le toque, sean 15 o 90 minutos. Yo no voy a esperar que él resuelva los partidos, eso lo tiene que hacer todo el equipo”, agregó el DT.

A qué hora es el partido de Sevilla vs. Elche

El partido de Sevilla vs. Elche es este viernes 12 de septiembre, a las 16.00 horas.

Dónde ver a Sevilla vs. Elche

El partido de Sevilla vs. Elche se transmite por ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.