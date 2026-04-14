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    Columpios al Suelo y Asia Menor, el pulso indie del nuevo rock chileno se reúne en M100

    Las bandas se reunirán para cerrar los ciclos de sus discos “Enola Gay” y “Colores”, dos trabajos clave del rock alternativo chileno reciente. La jornada marca un cruce generacional entre ambas bandas, tras exitosas giras por Chile y México, reconocimientos como el Premio Pulsar 2024 y una destacada recepción crítica a nivel latinoamericano

    Por 
    Equipo de Culto

    En un contexto donde la música urbana domina el panorama, una nueva (y no tan nueva) ola de guitarras, distorsión y sensibilidad alternativa ha vuelto a tomar fuerza en Chile. Como prueba de ello, el próximo sábado 25 de abril en el Centro Cultural Matucana 100, las bandas Asia Menor y Columpios al Suelo compartirán escenario en un concierto especial que marca el cierre de sus respectivos ciclos discográficos: Enola Gay y Colores, dos trabajos que han dejado huella en el rock alternativo latinoamericano reciente.

    La jornada se desarrollará en formato explanada al aire libre, invitando a una experiencia sonora directa, sin intermediarios, donde el público será parte activa de la energía que ambas bandas despliegan en vivo.

    Formados en Temuco en 2018, Asia Menor se ha consolidado como uno de los proyectos más relevantes del post-punk contemporáneo en Chile. Su álbum debut Enola Gay, producido por Víctor Muñoz y editado bajo Sello Fisura, no solo impulsó una escena local en el sur del país, sino que también les valió el Premio Pulsar 2024 a Mejor Artista Nuevo.

    Desde entonces, la banda ha experimentado un ascenso sostenido, agotando salas -incluido un teatro de 500 personas en 2025- y expandiendo su alcance hacia México, con presentaciones en ciudades como CDMX, Monterrey, Guadalajara, Puebla y Tijuana.

    Sus conciertos se caracterizan por una intensidad emocional que roza lo catártico: guitarras densas, letras introspectivas y una conexión genuina con el público que transforma cada show en una experiencia colectiva.

    Por su parte, Columpios al Suelo, activos desde comienzos de la década del 2010, representan una referencia clave para la nueva generación. Con una estética que transita entre el dreampop, el shoegaze y una psicodelia expansiva, la banda ha construido una trayectoria sólida que culmina -por ahora- en Colores (2022), su primer LP editado junto a Sello Fisura y Sultan Discos.

    El disco fue ampliamente reconocido por la crítica, siendo destacado como Disco Alternativo Esencial 2022 por Citylab/GAM, y ha sido presentado tanto en Chile como en México, con fechas en CDMX, Pachuca y Querétaro. Actualmente, el grupo trabaja en su próximo álbum, grabado en estudios GAM, mientras continúa girando por el país.

    Este encuentro no solo marca el cierre de dos etapas, sino también un diálogo generacional: Asia Menor, heredera directa de una sensibilidad sonora que Columpios al Suelo ayudó a instalar, comparte escenario con quienes abrieron camino en la escena independiente local. Una noche que celebra la continuidad, la influencia y la vigencia del rock alternativo chileno.

    La fecha está agendada para el sábado 25 de abril en la explanada de M100, desde las 21:00 horas. Las entradas se pueden adquirir vía Ticketplus.

    Más sobre:Columpios al SueloAsia MenorM100Matucana 100ConciertosMúsicaMúsica Culto

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