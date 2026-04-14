Gobierno informa que no ingresará este miércoles proyecto de reconstrucción nacional tras reunión con comité PPD-Independientes

En medio de la expectativa por el ingreso del proyecto de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, informó que la iniciativa no ingresaría este miércoles a la Cámara, aunque definirían su futuro “hoy día en la noche, a más tardar mañana en la mañana”.

Lo anterior, luego de sostener una reunión con el comité parlamentario PPD-Independientes, en el cual también participó la ministra de Educación, María Paz Arzola.

Sobre estas conversaciones, García Ruminot destacó la disposición a “compartir puntos de vista”.

“Hemos tenido la oportunidad de informarles, hacer un esbozo de lo que va a ser el proyecto de ley sobre reconstrucción y desarrollo económico que va a presentar en las próximas horas el Presidente de la República. Ellos han manifestado las aprensiones que tienen, particularmente en lo que dice en relación con la disminución del impuesto de primera categoría y los efectos que eso pudiera tener”, explicó el otrora senador.

“Yo quiero agradecer la buena disposición, quiero agradecer que ellos digan que no nos cerramos a nada. Tampoco es que les guste el proyecto tal como lo hemos venido presentando, pero la mejor disposición de conversarlo y de construir acuerdos”, agregó al respecto.

En ese sentido, la bancada se habría comprometido de entregarle al Ejecutivo un escrito con propuestas, el cual sería revisado por el ministro de Hacienda, según señaló Ruminot.

Además de lo anterior, también enfatizó que el Ejecutivo definiría cómo ingresaría el proyecto “hoy día en la noche, a más tardar mañana en la mañana”.

“A nosotros nos preocupa también mandar un proyecto que tenga muchas materias, porque estamos un poco contra el tiempo y naturalmente queremos que sea un proyecto que tenga una tramitación, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, pero que nos permita llegar a los primeros días de septiembre con un proyecto aprobado, porque eso nos permitiría proyectarlo en la Ley de Presupuestos del próximo año, del 2027 ″, explicó.

Finalmente, consultado sobre la fecha de ingreso, Ruminot señaló: “También aquí en la reunión con los diputados del Partido por la Democracia Independientes nos hacían alguna sugerencia de cuándo presentarlo. Y todo eso tenemos que considerarlo y todo eso tenemos que analizarlo. Inicialmente lo teníamos resuelto mañana, pero son bien convincentes los diputados ”.

Raúl Soto: “No hay elementos suficientes hoy día para aprobar el proyecto”

Tras la reunión, el jefe de bancada del comité PPD-Independientes, Raúl Soto, enfatizó que “esta es una bancada que no va a cansarse de buscar el diálogo y buenos acuerdos para Chile. Creo que nos hemos distinguido por eso durante este primer mes de esta legislatura y vamos a insistir en aquello".

En ese sentido, Soto valoró que se evaluara la posibilidad de sacar del proyecto la eliminación de la gratuidad universitaria a mayores de 30 años y la recepción de un informe con propuestas del comité que sería revisado por el ministro de Hacienda.

“ Le hemos insistido al ministro de que el gobierno evalúe hasta último minuto la posibilidad de separar y dividir el proyecto , porque esto no solamente lo planteamos desde una mirada desde la oposición, creemos que es malo para el proyecto en sí mismo y para el propio gobierno que un tema, un proyecto donde hay medidas tan distintas, se termine contaminando y centrando el debate exclusivamente en lo tributario”, explicó el parlamentario sobre las dudas que mantienen de la iniciativa.