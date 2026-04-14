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    Política

    Críticas transversales al gobierno por ausencia de ministra Steinert en comisión del Senado que aborda reforma a Carabineros

    La inasistencia de la ministra de Seguridad y el subsecretario de la cartera, Andrés Jouannet, hicieron fracasar la sesión. Mientras el senador Javier Macaya calificó la situación como "lamentable", Rodolfo Carter señaló que era "impresentable".

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    La ministra de Seguridad Publica, Maria Trinidad Steinert, y el subsecretario de Seguridad Publica, Andres Jouannet, durante la Comisión de Seguridad Ciudadana Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La inasistencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y del subsecretario Andrés Jouannet a una sesión de la comisión de Hacienda del Senado donde se buscaba avanzar en la iniciativa legal que busca modernizar Carabineros, desató críticas transversales a las autoridades de gobierno.

    Finalmente, ante la ausencia de ambas autoridades llegó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García, sin embargo, los senadores dieron por finalizada al instancia, porque las autoridades máximas en seguridad no estaban.

    Lo llamativo además, fueron las críticas del propio oficialismo. Por ejemplo, el presidente de la instancia, el senador UDI Javier Macaya, calificó lo ocurrido como “lamentable”.

    Mientras otro miembro de la instancia Rodolfo Carter (Partido Republicano) manifestó que: “Este es un error impresentable. Se nos cae todo el relato. No costaba nada tener otra actitud frente a esto”.

    El republicano añadió que: “Es de verdad de las cosas más sensibles la falta de carabineros, la falta de postulantes que tenemos en las escuelas. Yo entiendo que los accidentes ocurren, pero esto no es un accidente, esto es desprolijidad”.

    Desde la oposición también hubo críticas. La presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic, se preguntó “¿La seguridad es una prioridad real para el gobierno?“, añadiendo que: ”La verdad es que partió rebajando setenta y dos mil millones de pesos en seguridad, cosa que después de muchos reclamos nuestros se revirtió. Hoy día, teníamos un proyecto muy importante que alarga la carrera de funcionarios de carabineros, que hace también entregarle incentivos pecuniarios a nuestros carabineros, y, de esa manera, tener más carabineros en las calles, que es lo que todos queremos. Lamentablemente, la ministra de Seguridad se excusó de asistir por estar en una actividad protocolar con el Presidente. Los subsecretarios no llegaron, y sí, vino el ministro García Ruminot, quien excusó la ausencia, pero la explicación agrava la falta".

    A su vez, Daniella Cicardini (PS) recalcó que es “muy lamentable, un poco vergonzoso que mande una excusa la ministra, que va a ir el subsecretario, pero después dice el subsecretario que tampoco puede venir”.

    Más sobre:Trinidad SteinertMinistra de SeguridadSeguridad

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