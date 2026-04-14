Soto, Parisi, diputados DC y Bianchi: La Moneda incursiona en las líneas opositoras para apuntalar a su megaproyecto

A pesar de que aún no ha ingresado a tramitación, el megaproyecto legislativo de La Moneda ya comienza a calentar el ambiente en la Cámara.

Bajo el título de Reconstrucción, el gobierno pretende impulsar cerca de 40 medidas en al menos cuatro áreas distintas, desde ajustes tributarios, atención de desastres por incendios, permisología, cambios en beneficios educacionales.

Sin embargo, por su diversidad, existe una fuerte presión de las bancadas opositoras para que la iniciativa sea vista no solo por la Comisión de Hacienda, sino por otras instancias legislativas como Educación, Medio Ambiente, Economía o incluso Seguridad Pública.

Este martes particularmente el PDG, sumándose a las solicitudes similares del PS, el PPD, la DC y el PC, pidió al presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), no reducir el debate legislativo y que el proyecto en cuestión “sea derivado a las comisiones que correspondan, en atención a su diversidad temática”.

Esta ley “miscelánea”, debido a su contenido diverso, fue diseñada para ser la punta de lanza de un “gobierno de emergencia” con el que el Presidente José Antonio Kast pretende dar respuesta rápida a un conjunto de necesidades del país.

Trabajo en la oposición

No obstante, anticipándose al complejo terreno legislativo en la Cámara donde las fuerzas de derecha suman 76 votos versus las distintas oposiciones (desde el PC al PDG que en teoría tienen 79 diputados), los ministros ya iniciaron su despliegue con fuerzas no oficialistas.

La principal apuesta del Ejecutivo es lograr apoyos, aunque sea descolgados en las bancadas del PPD, la DC y el PDG, que fueron cruciales en la aprobación del proyecto que atenuaba el alza de la parafina. La apuesta, sin embargo, es difícil. Más aún con la cerrada negativa de bancadas de izquierda como el PS, el PC y el Frente Amplio. De hecho, la oposición comienza a alinearse detrás de la decisión de no aprobar una rebaja de impuestos a las empresas.

Este martes, el ministro secretario general de la Presidencia, José García y su subsecretaria Constanza Castillo almorzarán con los diputados del grupo PPD-Independiente, en estas conversaciones han sido encabezadas por su jefe de bancada, Raúl Soto (PPD) y Carlos Bianchi (indep.), quien es integrante de la Comisión de Hacienda.

En la ocasión, los legisladores de este comité le harán algunos planteamientos al ministro respecto de cómo ayudar a las pymes y la clase media. Sin embargo, la rebaja al impuesto corporativo de 27% a 23% es el tema más difícil de digerir.

“Jamás vamos a renunciar a dialogar... Creemos que es un error que el gobierno insista en enviar el paquete con más de cuarenta medidas muy distintas entre sí en un conjunto, en un proyecto único, que lo único que va a hacer es poner en riesgo el paquete completo... Le vamos a plantear con mucha fuerza esto al gobierno que, por ahora, para nosotros es una línea roja, la rebaja de impuestos a los más ricos y la reintegración tributaria”, señaló Soto.

“Hoy día, las pymes, en materia de deuda tributaria, con la Tesorería deben del orden de los US$5.000 millones. Si el gobierno se allanara a buscar la fórmula que nosotros le vamos a entrega, la verdad es que allí se resuelve un problema de manera inmediata, no solo en el orden económico, sino también en que las pymes puedan llevar a cabo todo el trabajo y la contratación de mano de obra. En materia de clase media, hemos vuelto a diseñar lo que fue conocido como este famoso bolsillo electrónico”, agregó Bianchi.

La semana pasada, García y la subsecretaria Castillo ya se habían reunidos con los diputados DC, en esta materia lo principales interlocutores son el jefe de bancada Jorge Díaz y la integrante de la Comisión de Hacienda, Priscilla Castillo. A ellos se suma el papel que podría ejercer el recién electo presidente de la DC, el diputado Álvaro Ortiz, quien es parte de la bancada.

La postura de la DC, sin embargo, es incluso más cerrada que la del PPD.

“Esto es como Robin Hood, al revés, Hood Robin. Nosotros, en ese sentido, marcamos una línea roja. Creemos que es una pésima señal del gobierno frente a la crisis que tenemos disminuir el impuesto a las grandes empresas. Los que más tienen que aportar son los que ganan más y en ese sentido tiene que ser la gran empresa”, dijo la diputada Castillo.

En el caso del PDG, el jefe de bancada Juan Manuel Valenzuela, quien además es integrante de la Comisión de Hacienda, debiera ser un interlocutor ineludible por el Ejecutivo. Sin embargo, en Partido de la Gente afirman que La Moneda aún no le ha cursado una invitación a dialogar.

Sorpresivamente la apuesta del Ejecutivo ha sido tomar contacto con el principal líder de esa colectividad, el economista y excandidato presidencial, Franco Parisi, quien ha recibido recados y mensajes de asesores del Ministerio de Hacienda.

A ello se suman algunos guiños del mismo ministro Jorge Quiroz, quien ha valorado algunas propuestas de Parisi como revivir el FUT (Fondo de Utilidades Tributables).

No obstante, en el PDG miran aún con distancia esas señales y aspiran que si el partido o Parisi son convocados a dialogar, la negociación sea llevaba a alto nivel y no solo en un plano de asesores.