Presidente de Independiente recuerda los incidentes ante la U: “Los chilenos tiraban inodoros; estaban descontrolados”

A ocho meses de los incidentes ocurridos en Avellaneda durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, el presidente del club argentino, Néstor Grindetti, volvió a referirse a los hechos y a las sanciones aplicadas por la Conmebol.

El dirigente cuestionó la magnitud del castigo impuesto sobre la institución transandina, que incluyó la eliminación del torneo y la obligación de disputar siete partidos internacionales a puertas cerradas en futuras competiciones. “Yo no digo que Independiente no tenga que recibir una sanción, sino que semejante sanción. Me parece exagerada la responsabilidad sobre Independiente”, señaló a TyC Sports.

Imagen del día de los incidentes en Avellaneda. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

En esa línea, Grindetti también apuntó a la culpabilidad compartida en los disturbios registrados. “Con la gente de Conmebol hablé en el primer tiempo para que suspendieran el partido. Vi cómo los chilenos tiraban inodoros enteros. Había gente con la cabeza rota. Vi y participé en que el partido se suspendiera antes de los problemas en esa tribuna. Los chilenos estaban fuera de control”, afirmó.

El presidente del club rojo sostuvo que la institución reconoció errores en la organización del evento, pero insistió en que la responsabilidad no recae únicamente en el equipo que preside.

“Ante Conmebol nos sentimos solos. Desde el primer momento reconocí que acá hay errores, pero errores concurrentes. Independiente no es el único responsable. Parece todo acusatorio, pero vi como todo el sistema futbolero chileno se abroqueló atrás de la U y no vi a todo el sistema defendiendo a Independiente”, declaró.

Actualmente, Grindetti se encuentra en proceso de evaluar una nueva postulación a la presidencia del club avellanedense en las próximas elecciones, previstas para diciembre.