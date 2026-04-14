Jorge Robledo es una leyenda del fútbol chileno. No es exagerado situarlo como quien abrió el camino de los jugadores nacionales hacia el extranjero. O, más aún, como el primero que triunfó en Europa, el mercado de referencia a la hora de medir la capacidad de jugador de fútbol.

El mérito del nortino aumenta al considerar que su éxito se produjo en Inglaterra, la cuna del fútbol. Lo logró defendiendo al Newcastle United. En Las Urracas, junto a su hermano Eduardo, escudero inseparable en su trayectoria, logró dos veces la FA Cup. En 166 partidos marcó 91 goles en 166 partidos, entre 1948 y 1953. Esa producción lo transformó en ídolo de una leyenda: John Lennon. La máxima figura de The Beatles lo retrató siendo un niño, recreando un gol que le marcó al Arsenal en la final de la FA Cup. Años después, en 1974, la creación se transformó en la portada del disco Walls and Bridges, su quinto álbum como solista después de la ruptura de la mítica banda.

Otro reconocimiento en el país isleño: en el entretiempo de la final de la FA Cup de la temporada 2021-22, fue mencionado como una de las 15 figuras históricas del certamen. Fue el primer latinoamericano en disputar una final, ganarla y marcar un gol.

El centenario de una leyenda: el eterno recuerdo de Jorge Robledo, el chileno que se transformó en ídolo de John Lennon

Jorge Robledo nació en Iquique, el 14 de abril de 1926. De esa fecha, se cumplen 100 años. El recuerdo está intacto. En Inglaterra como en Chile, donde su paso por Colo Colo también marcó una época. En los albos, es considerada la segunda revolución, después de la que protagonizó la llegada del técnico húngaro Franz Platko, quien introdujo una nueva forma de jugar al fútbol (con la recordada WM como sistema táctico) y consiguió el también mítico título de 1941, en condición de invicto.

En el Cacique también dejó huella. En los albos estuvo entre 1953 y 1958. Anotó 96 goles y contribuyó decisivamente a la consecución de los títulos de 1953 y 1956 en Primera División y de 1958 en la Copa Chile. Su carrera la cerró en 1960, en O’Higgins, con 21 apariciones y seis conquistas.

En la simbólica fecha, Elizabeth, su hija, valora su legado. “Estoy emocionada por todos los mensajes que he recibido por el centenario de mi padre”, confiesa a El Deportivo. Una de esas manifestaciones será la entrega de una ofrenda floral en su memoria en el mausoleo de los Viejos Crack Albos por parte del Club Social y Deportivo Colo Colo.

La portada del disco Walls and Bridges, de John Lennon.

“Crecí sintiendo el cariño de la gente hacia mi padre. El respeto y la admiración. Él siempre fue de muy bajo perfil, muy caballero, saludaba a todo el mundo. En Rancagua, para las navidades, recuerdo que a los muchachos que recogían la basura en los camiones, siempre les entregaba personalmente algo de regalo”, rememora.

Vínculo albo

Con Colo Colo, la ligazón familiar se mantuvo. “Guardo un gran sentimiento de cariño por Colo Colo. Fue el club que contrató y llevó a Chile a mi padre en 1953, en su mejor época en Inglaterra. A los pocos meses de su llegada a Chile, conoció a mi madre y nunca más se separaron. Se casaron el 12 de septiembre de 1959. Se podría decir que yo existo gracias a Colo Colo”, grafica.

“El blanco y negro siempre estuvo presente en nuestro hogar. Por Newcastle United y por Colo Colo. Éramos fieles hinchas, íbamos al estadio juntos. Yo me sentía extremadamente orgullosa al ingresar a cualquier estadio del brazo de mi padre. Era muy emocionante ver a la gente saludarlo y hablar con él. Siempre tuvo tiempo para eso”, explica.

Los hermanos Eduardo y Jorge Robledo (Foto: @jorgerobedo.9 / Instagram) Christian Andres Gonzalez Arancibia

El resto de los hinchas era, por cierto, transversal. Robledo también brilló en la Selección. Con la Roja, en la que actuó sin saber hablar español, disputó 31 partidos hasta 1957. Marcó ocho goles. Su máximo hito fue haber jugado el Mundial de Brasil, en 1950. Marcó en la victoria por 5-2 ante Estados Unidos.

“Mi padre, mi madre y yo fuimos socios activos de Colo Colo. Mi padre también fue director del club, así que participamos en muchos aniversario en la sede de Cienfuegos 41, una casona espectacular. Cienfuegos 41 era la dirección más conocida de Chile”, insiste, con un dejo de nostalgia.

El club albo también mantiene el contacto. Además del homenaje del Club Social y Deportivo, Elizabeth Robledo agradece otras instancias que le han permitido seguir cerca del Cacique. “Estuve invitada para el Centenario al Monumental y ahí compartí con muchos conocidos como Mario Galindo y Miguel Ángel Leyes. Tengo muchas fotos de ese día. Con las nuevas y no tan nuevas estrellas”, concluye, desde Australia, donde actualmente reside.