Con Lionel Messi como ejemplo: la jugada con que la Comisión de Árbitros justifica el accionar de Galaz y Maza ante la U

Con Lionel Messi como ejemplo: la jugada con que la Comisión de Árbitros justifica el arbitraje de Galaz ante la U.

El arbitraje de Cristián Galaz en el duelo entre la U y Ñublense enciende el debate en el fútbol chileno. En Universidad de Chile apuntan duramente al juez y a la disparidad de criterios. Tras el encuentro, Roberto Tobar llamó a los árbitros del partido. Pese a la comunicación, el jefe de la comisión respalda la interpretación que le dieron a la jugada entre Jovanny Campusano y Javier Altamirano.

El exárbitro dijo que es una instrucción que viene desde la FIFA hacia las federaciones. Por lo mismo no castigará a Galaz ni Piero Maza, quien estuvo a cargo del VAR. Pero tampoco aparecerán como réferis principales en la próxima jornada. Es probable que aparezcan como cuartos árbitros. Por otro lado, Tobar sostuvo que la revisión de este tipo de situaciones se realiza de manera permanente en instancias de capacitación.

Durante las últimas semanas, la Comisión de Árbitros le mostró videos a los jueces sobre acciones similares y ahí se mostraba que no debían ser sancionadas. Dos ejemplos son una patada que recibió Lionel Messi en el Inter Miami y una acción de un partido ante Marruecos y Jornada. Eso sí, en la entidad de los jueves reconocen que en el pasado se ha expulsado a futbolistas por jugadas parecidas y que no fue aplicado el mismo criterio.

En el caso de la del astro transandino, se trata de una jugada ocurrida en 2024, en un encuentro ante Nashville por la Concacaf Champions. Quien impactó a Messi fue el defensor Lukas MacNaughton y el juez Marco Ortiz tampoco se cobró infracción. “Messi trató de sacar algo de la nada. He tackleado a suficientes jugadores en mi carrera, es lo que es. Alguien quiere hacer un escándalo después del partido o en el partido, es sólo otro tackle”, señaló el zaguero tras ese encuentro.