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    Cristián Galaz y Piero Maza, en la mira: el telefonazo de Tobar a los árbitros del polémico partido de la U ante Ñublense

    El jefe de la Comisión de Árbitros llamó este lunes a los jueces del encuentro disputado en Chillán. La jugada de Jovanny Campusano con Javier Altamirano abre un nuevo flanco de conflicto: en Azul Azul acusan disparidad de criterios.

    Por 
    Matías Parker
     
    Lucas Mujica
    Cristián Galaz y Piero Maza, al paredón: Roberto Tobar cita a los árbitros del polémico partido de la U ante Ñublense. JOSE ROBLES/ PHOTOSPORT

    El triunfo de Ñublense sobre la U revuelve el arbitraje. Este lunes por la mañana, Roberto Tobar llamó al juez central del partido, Cristián Galaz, y a Piero Maza, quien estuvo encargado del VAR, por sus desempeños en el duelo disputado en Chillán. La comunicación se dio cuando los réferis viajaban de vuelta a Santiago. El telefonazo se origina por la polémica generada por una acción ocurrida a los 33 minutos del primer tiempo, cuando Jovanny Campusano golpeó con un planchazo a Javier Altamirano tras despejar el balón. El volante azul quedó en el suelo y recibió atención médica.

    El árbitro principal no sancionó infracción al considerar el choque como una acción propia del juego. La cabina estuvo de acuerdo con la decisión y tampoco llamó para revisar la jugada. El encuentro terminó con triunfo por 1-0 para los Diablos Rojos, pero la discusión posterior se centró en la actuación referil. De acuerdo a la información recabada por El Deportivo, en la Comisión de Árbitros evaluaron no asignarle la responsabilidad del VAR a Maza en ese compromiso, considerando que el juez atravesaba una semana compleja tras quedar fuera de la nómina para el Mundial. Sin embargo, el propio silbante dijo estar preparado.

    Pese al llamado telefónico, Tobar defendió la interpretación de la jugada que tuvieron los jueces. El exárbitro dijo que es una instrucción que viene desde la FIFA hacia las federaciones. Por lo mismo, no castigará a Galaz ni a Maza. De momento, tampoco aparecerán como réferis principales en la próxima jornada. Es probable que estén como cuartos árbitros. Por otro lado, Tobar sostuvo que la revisión de este tipo de situaciones se realiza de manera permanente en instancias de capacitación. Eso explica el por qué no se revisió la acción en el monitor del VAR. Para la comisión -y también para los jueces del compromiso-, el golpe de Campusano a Altamirano fue una acción de juego, donde no hubo disputa de balón (fue un despeje) ni un movimiento adicional del lateral chillanejo que ameritara el cobro de infracción o tarjeta roja.

    Durante las últimas semanas, la Comisión de Árbitros le mostró videos a los jueces sobre acciones similares, en las que explicaba que ese tipo de jugadas no debían ser sancionadas. Dos ejemplos son una patada que recibió Lionel Messi en el Inter Miami y una acción de un partido entre Marruecos y Jornada. Eso sí, en la entidad de los jueces reconocen que en el pasado se ha expulsado a futbolistas por acciones parecidas y que no fue aplicado el mismo criterio, algo en lo que están trabajando.

    Las jugadas con la que los árbitros justifican la decisión de Galaz.

    Apuntan a los criterios

    Desde la dirigencia de Universidad de Chile se adoptó la determinación de presentar una queja formal ante la ANFP. En Azul Azul sostienen que la jugada que involucró a Altamirano se suma a una serie de decisiones que, a su juicio, han afectado al club en distintos compromisos. “El arbitraje está cometiendo muchos errores que condicionan los partidos”, señalan desde la concesionaria.

    En La Cisterna acusan que existen diferencias en los criterios disciplinarios aplicados en los encuentros de la Liga de Primera. Como ejemplo, mencionan el partido disputado entre la UC y Audax Italiano. En la U argumentan con que la misma Universidad Católica ha tenido 11 expulsiones en sus rivales en sus últimos 12 partidos. Además, recuerdan la tarjeta roja que sufrió el mismo Javier Altamirano, por una jugada muy similar a la ocurrida este domingo en Chillán, cuando gopeó a Ibacache, en la derrota frente a Everton.

    Por otro lado, en Azul Azul también apuntan a que ya tuvieron conversaciones previas con la Comisión de Árbitros sobre situaciones similares. De hecho, representantes de la institución se reunieron con Tobar a finales de febrero para abordar inquietudes por los encuentros de las primeras fechas.

    “Esta debe ser la peor crisis en el arbitraje chileno, es un escándalo. Los ‘errores’ arbitrales, están siendo determinantes en los resultados de los partidos y eso es muy grave. Lo peor es que la solución es una sanción, no dirigir un par de partidos, o reconocer en un par de meses el error, pero el daño ya está hecho”, escribió Aldo Marín, director de Azul Azul, en su cuenta de X.

    El pisotón de Campusano sobre Altamirano.

    El plantel se suma a las quejas

    Tras el partido, el propio Altamirano manifestó su molestia por la decisión. “Bueno, creo que es un tema que nosotros como club ya estamos un poquito... ¿cómo decirlo? Como entregados. Ya todos los partidos nos... bueno. En esta patada que me pegaron no hubo ni revisión del VAR”, lanzó el jugador.

    “Uno queda con esa sensación de por qué no van (al VAR) si la patada fue clara. Más allá de que él quiera jugar o no, a mí después me saca una tarjeta amarilla porque, según él, le quise pegar y eso no... nunca voy a querer lesionar o pegar al contrario”, agregó.

    Por su parte, el entrenador de Universidad de Chile, Fernando Gago, evitó profundizar en el desempeño arbitral, aunque confirmó que observó la infracción durante el partido. “Nunca me gusta opinar de los árbitros, trato de no hablar. Lo que sí vi, que la jugada de Javier estaba muy cerca, y la verdad que vi un pisotón, no sé si era para tarjeta amarilla o para tarjeta roja, pero sí vi una falta”, indicó el técnico.

    Marcelo Díaz fue más enfático. “Por lo menos a mí me parece que es roja para todo el mundo y de aquí a la China. Pero no me voy a referir al arbitraje. Está clarísimo que esa jugada pudo haber sido roja y no lo tomaron así”, dijo.

    Desde Argentina, Javier Castrilli levantó la voz y apuntó duramente a Galaz y, de paso, a Gustavo Tejera, árbitro del duelo entre la UC y Boca, por no expulsar a Marcelo Weigandt tras una fuerte plancha contra Justo Giani. “Tan mediocre es sostener que ‘no hubo intención’ (cuando no existió ninguna señal de aflojar la pierna al sentir el hueso ajeno) como mediocre es apuntar que al no haber intención ‘se juega antes el balón’ justificando las graves consecuencias. Mediocres”, escribió en X.

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