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    Su club analiza rescindir el contrato: futbolista argentino retrasa vuelo por decir “bomba” antes del despegue

    Emiliano Endrizzi fue detenido tras activar el protocolo de seguridad en un vuelo. La dirigencia confirmó que analiza sanciones.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Su club analiza rescindir el contrato: futbolista argentino retrasa vuelo por decir “bomba” antes del despegue.

    Gimnasia y Esgrima de Jujuy evalúa rescindir el contrato del defensor argentino Emiliano Endrizzi luego de un incidente ocurrido antes de un vuelo que trasladaba al plantel hacia Buenos Aires para enfrentar a Agropecuario por la Primera Nacional.

    El hecho se produjo durante el embarque, cuando el jugador pronunció la palabra “bomba”, lo que activó el protocolo de seguridad. La situación obligó a evacuar el avión y derivó en la detención del futbolista.

    El presidente del club, Walter Morales, confirmó que la institución analiza sanciones disciplinarias. “Que quede claro que el club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, no tiene ningún tipo de responsabilidad en esto. Sí el jugador que lo hizo, y vamos a tomar las medidas correspondientes y obviamente a ponernos a disposición de la Justicia”, señaló.

    Consultado por una eventual desvinculación, el dirigente indicó que esa opción está en evaluación. “Totalmente, es lo que estamos evaluando”, afirmó.

    Morales también se refirió al contexto del incidente y a la posición institucional. “El contexto que vive el mundo hoy no admite ningún tipo de estas bromas”, sostuvo. “Estamos tratando de salvar el nombre de Gimnasia, porque no es responsable de nada de esto. Nosotros vamos a salvaguardar a la institución, que es lo más importante para nosotros”, añadió.

    “Era un jugador que estaba en horario de trabajo, representando a una institución muy importante a nivel nacional”, indicó.

    A través de un comunicado oficial, el club señaló que el caso se encuentra bajo la órbita de la Justicia Federal y que la entidad está a disposición de las autoridades para colaborar en la investigación. El vuelo, que debía despegar desde el aeropuerto Horacio Guzmán, registró una demora superior a cinco horas.

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