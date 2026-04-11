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    ¿Por qué le secó la nuca? Dirigente del fútbol argentino explica el recordado y polémico incidente con Chiqui Tapia

    El representante de Deportivo Armenio reveló detalles del insólito momento que se volvió viral en plena Copa América 2024.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Luciano Nakis y Claudio Tapia después del insólito hecho. Foto: @tapiachiqui (X).

    Claudio Tapia se encuentra en el centro de la polémica. El directorio de la AFA, liderado por el Chiqui, fue procesado por la justicia argentina por el delito de apropiación indebida de tributos agravado y de recursos de la seguridad social que la entidad no pagó por 19.300 millones de pesos argentinos (US$ 13,8 millones). Para remate, el fiscal pidió agravar el procesamiento.

    En medio de ese contexto surgió un particular recuerdo del timonel del fútbol argentino, en plena Copa América 2024. Durante un partido de la Albiceleste, Luciano Nakis fue grabado secándole la nuca al presidente de la asociación transandina.

    El incidente causó repercusión instantánea. La imagen no tardó en viralizarse, dando la vuelta al mundo. En ese sentido, el dirigente de Deportivo Armenio reveló detalles de lo sucedido y contó por qué lo hizo.

    En diálogo con Mundo Ascenso Stream, Nakis se cuadró con la versión inicial de Tapia, que aseguraba estar enfermo en ese momento: “Y lo volvería a hacer, eh. Si vos te sentís mal y está tu amigo al lado tuyo y no te ayuda... no me digas más que es tu amigo. Si te dice que hace un calor bárbaro, que se desmaya y que no se puede parar de la silla... Esto (el pañuelo) estaba congelado, no con agua”, contó.

    También habló de las repercusiones: “No me di cuenta que me estaban filmando. Me quería matar primero, qué me voy a reír”, añadió.

    La primera versión

    Tras la viralización del registro, Tapia explicó la insólita postal: “Estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme”, señaló en ese momento.

    Una frase que fue acompañada de una llamativa reflexión: “Esto también es la Selección. Hay equipo dentro y fuera de la cancha”, mencionó el timonel argentino, quien además compartió una foto con Nakis en donde ambos tenían una toalla.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalAFAClaudio TapiaChiqui TapiaLuciano NakisCopa AméricaSelección ArgentinaArgentina

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