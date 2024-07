La insólita explicación del Chiqui Tapia por tener un asesor secándole la transpiración en la Copa América

La imagen se tomó las redes sociales este miércoles. Claudio Chiqui Tapia viendo el partido entre Argentina y Canadá mientras un asesor con paño en mano le secaba la transpiración del cuello. Insólita y extraña postal, que tuvo que ser explicada por el mismo presidente de la AFA.

Una respuesta que al igual que el clip inicial, ya da vuelta al mundo. “Estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme”, escribió Tapia en la red social X, ex Twitter.

Una frase que fue acompañada de una llamativa reflexión: “Esto también es la Selección. Hay equipo dentro y fuera de la cancha”, mencionó el directivo trasandino, quien además esta jornada compartió una foto con Nakis en donde ambos tienen una toalla.

Explicación distendida para una postal que marcará este tramo final de la Copa América, una en donde Argentina está a solo un partido de conseguir el bicampeonato y levantar su cuarto título en los últimos tres años, todos bajo la gestión de Tapia como presidente, quien además ha realizado diversas maniobras durante su mandato las cuales lo han posicionado como un factor relevante del fútbol sudamericano.

El año pasado consiguió recibir (logrando clasificar de esa manera) de emergencia el Mundial Sub 20 y este 2024 logró junto a Uruguay y Paraguay ser sedes de un partido del Mundial adulto de 2030. Esta semana también fue protagonista al recibir las llaves de la ciudad de Miami, donde se jugará la final del torneo continental este 14 de julio.