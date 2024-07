Histórico arquero celeste ningunea al Maestro: “Con Tabárez, Uruguay no sabía a qué jugaba; con Bielsa es otro trabajo, otra seriedad”

Rodolfo Rodríguez, el meta uruguayo que fue víctima del Gol de Imposible de Jorge Aravena en 1985, es parte de la historia grande de la Celeste. Fue campeón de la Copa América de 1983 y estuvo convocado a la Copa del Mundo de 1986. Desde el país oriental atiende el llamado de El Deportivo para analizar al equipo da Marcelo Bielsa, al que compara con el de Óscar Tabárez: “ahora hay seriedad”. Asimismo, justifica la suplencia de Luis Suárez y cree que el nuevo campeón del torneo saldrá de entre su selección y Colombia: “los argentinos no están ni cerca del nivel del Mundial”. Dice que lo de Chile en la competición “no fue horrible” y elogia a Claudio Bravo.

Imagino que está satisfecho con lo que ha hecho Uruguay…

Uno la disfruta, realmente, cuando la juega. Cuando uno es hincha también la disfruta, aunque en menor medida.

¿Cómo ve futbolísticamente a la Celeste?

La vi muy bien hasta el partido contra Brasil. Ese fue un encuentro muy parejo, equiparado. Brasil mejoró lo que venía haciendo y Uruguay no repitió lo que había hecho. Esa es la realidad, por eso el partido quedó parejo. Si ambos hubieran hecho de lo que venían precedidos, Uruguay era infinitamente superior.

Pero cuando los equipos maduran saben sortear este tipo de obstáculos…

Claro, pero en este caso en que no fue superior, Uruguay dependía de un error del rival, no de un acierto del propio equipo. Tiene jugadores de nivel, pero Brasil perdió mucho con la ausencia de Vinicius Junior. Por eso es un partido equiparado.

¿Le gusta el equipo de Marcelo Bielsa?

Va bien, hasta el momento le agarró el pulso al plantel. El equipo lo ha entendido, al menos eso es lo que ve desde afuera y está bien. Sinceramente, esperaba un poco más contra Brasil, porque si vamos a la realidad, Colombia hoy es más que Brasil. Entonces, Uruguay tendrá que mejorar lo hecho en el partido pasado si quiere tener un buen resultado ante Colombia.

Los medios de su país aseguran que, en este último partido, los futbolistas dieron una lección a Bielsa de cómo jugar a la uruguaya ¿Usted coincide con eso?

Yo creo que sí. Hay partidos en los que hay que poner un poco más de carácter. Bielsa se adaptó a lo que era cerrar ese partido y, con eso, está conociendo lo que es el jugador uruguayo. Eso es fundamental, porque es más difícil que uno cambie a 25, es más factible que Bielsa se adapte a la manera de ser y de actuar, al temperamento de esos 25, al margen de que el entrenador tenga su influencia técnica y tácticamente.

¿Usted cree que a Bielsa tal vez le falta adaptarse al juego de Uruguay, al margen del tema táctico?

Es normal. Por ejemplo, si un jugador se va al extranjero, por más que conozca de fútbol tiene que adaptarse. Por más que vayas a la Premier de Inglaterra o a LaLiga en España, tienes que convivir día a día con el plantel, con los jugadores, con el público, con el periodismo… La adaptación en general tienes que hacerla. Tal vez sin cambiar tus convicciones, tu estilo. A veces es más complicado para quien llega, que para quien está. Pero es bueno para ambas partes. No escuché nada que Bielsa reclamara, pero lo que el equipo hizo ese día, es lo que había que hacer en el partido.

¿Tiene que haber una retroalimentación entre Bielsa y los jugadores?

Así es. No descubrimos nada diciendo que Bielsa es una persona muy inteligente, un estudioso, quien sabrá adaptarse. Bielsa tiene que pensar que es bueno lo que transmite y, si tiene que cambiar algo, lo hará en los márgenes en que lo pueda cambiar un jugador uruguayo. No podemos jugar con diez De Arrascaeta, hay que hacerlo también con algún José María Giménez o un Diego Godín.

¿Lo mismo tácticamente?

Claro, Bielsa tiene que adaptarse al jugador uruguayo. Cuando eres seleccionador, lo haces de acuerdo con lo que quieres. Pero, de la misma manera, hay variantes.

¿Qué cambios ve en el Uruguay de Bielsa y el de Tabárez?

Me sonrío jeje… Te tengo que responder éticamente. Bielsa es un estudioso, una persona que está compenetrada, tiene 20 años menos. El Maestro también en su momento tuvo méritos, un plantel que le respondió, una buena generación de jugadores. Pero me parece que el del argentino es otro trabajo, con más conciencia. Con el mayor respeto, es otra seriedad. Antes, con Tabárez, salíamos a la cancha y no sabíamos a qué jugaba el equipo, a lo que iban a hacer los jugadores, se basaba solo en lo que ellos decidieran. Ahora no, hay un trabajo; sin desmerecer lo que hizo el Maestro, pero ahora hay algo más profesional.

Ahora Uruguay es un equipo que somete a los rivales…

Claro, al menos hay una idea. Sabemos lo que Uruguay va a hacer, no nos sorprende cada partido. El Maestro tuvo la suerte de tener a Edinson Cavani y Luis Suárez que resolvieron varios inconvenientes. En este caso, hay muchos muchachos que quizás no lleguen a punto de Cavani y Suárez, pero sumados ellos individualmente pueden conseguir cosas buenas.

¿Qué opina de que Suárez esté en la banca?

Esto es la cronología de la vida, es normal, es lo que debe pasar. No digo que él no merezca estar en el banco, pero la vida y los años nos pasan factura. Y imagino que Suárez también está consciente de eso, por algo aceptó ir cuando las posibilidades de jugar eran remotas. Lo admiro y lo respeto, le agradezco todo lo que hizo. Pero, con la dinámica que ese está jugando hoy en día, no esta para titular. Puede entrar y hasta definir algún partido por la categoría, la experiencia y las mañas que tiene… Salir con él de titular y ser el 9, no. El muchacho Darwin Núñez, puede errar algunos goles, pero tiene otra dinámica. Tampoco veo que Luis (Suárez) se vea él mismo como titular.

¿Por esa misma razón renunció Edinson Cavani a la selección de Uruguay?

Claro que sí. Pero uno tiene que respetar mucho las decisiones. Tal vez vio lo que yo estoy hablando de Luis y dijo: ‘no estoy dispuesto a vivir eso’. Uno puede suponer la idea de Cavani, entendió lo que tiene que hacer y solo hay que respetarlo.

¿Qué le pareció Chile en la Copa América?

Bueno, mi opinión es un poco sospechosa (ríe)… Yo soy muy amigo de Sergio Santín, ayudante de Ricardo Gareca, estuvimos en la selección y en Santos. Los conozco a ambos. Y bueno, Chile tuvo cosas buenas y malas. Es verdad que no marcaron goles, pero solo le hicieron uno y empataron dos partidos. Tal vez no desde el punto de vista para clasificar, pero de presencia no lo vi horrible. No fue Bolivia, digamos. El cuerpo técnico está trabajando, el equipo tuvo algunos buenos pasajes, pero hay que esperar. Fue un grupo diferente, tenía a Perú con un fútbol similar y al campeón Argentina que tampoco mostró tanto.

¿Puede haber un nuevo campeón?

Así es, yo creo que el campeón sale de la llave entre Uruguay y Colombia. Argentina y Canadá no están. Los argentinos no están ni cerca del nivel motivacional ni futbolístico que mostraron en el Mundial ni en la anterior Copa América.

Colombia viene de 27 partidos invicto…

Sí, sí… Los récords están para ser rotos. Fríamente, si ambos equipos juegan como lo hicieron en la fase grupal, será un partido equilibrado. Si uno no repite su mejor versión, el otro le gana.

¿Cree que el arquero chileno Claudio Bravo está vigente?

A mí me gustó siempre, es sobrio, transmite seguridad, está bien físicamente. Es un tipo muy centrado, respetado… El tiempo nos pasa factura a todos, pero si los técnicos lo ven, por algo es por lo que lo pusieron. Ricardo (Gareca) y Sergio (Santín) no son tontos. O no surgió nada, que es otra posibilidad, o lo ven a Bravo con opciones de seguir defendiendo a la selección. Por eso está donde está, jugó donde jugó y llegó donde llegó. Todo es mérito de Bravo.