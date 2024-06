El incombustible Claudio Bravo: el más longevo en los 108 años de historia de la Copa América

Son tiempos de decisiones para Claudio Bravo. Tras terminar su contrato en el Betis, el arquero chileno deberá buscar un nuevo destino en su carrera o, de lo contrario, plantearse derechamente la posibilidad del retiro.

Sin embargo, mientras esa decisión no llega, el histórico arquero disfruta su vigencia en la Selección, donde alcanzó una legendaria marca. El oriundo de Viluco se proyectó como uno de los tres metas del cuadro de Ricardo Gareca para la Copa América 2024, quien incluso lo presentó como titular en el último amistoso en que el equipo nacional goleó 3-0 a Paraguay.

Y aunque debió salir en el entretiempo del mismo encuentro por una lesión, lo cierto es que el entrenador argentino no dudó en llevarlo al torneo continental como uno de los referentes del camarín de la Roja.

Es más, el propio golero se encargó de bajar el perfil a su lesión y aclarar que este nuevo contratiempo no le impedirá pelear un puesto, frente a la competencia de Gabriel Arias y Brayan Cortés.

“En la primera pelota que despejé, se me cruzó el delantero rival, le di una patada al momento de despejar, eso me provocó una molestia en la zona lateral de la rodilla, pero no es para preocuparse. Salí por precaución. Ya mañana veremos”, explicó el exjugador de Manchester City.

Final de contrastes

La verdad es que no fue un buen epílogo de temporada para el golero formado en Colo Colo. Después de cuatro años en el equipo bético, el futbolista terminó su contrato con la institución, el mismo que no fue extendido por los andaluces.

La temporada pasada, fue el propio técnico Manuel Pellegrini quien exigió a los dirigentes verdiblancos la importancia de renovar a Bravo. Ahora, después de un campeonato marcado por las lesiones, tanto el club como el Ingeniero decidieron dejar libre al guardameta.

“Claudio (Bravo) nos ha dado mucho en estos cuatro años. Primero, con su capacidad de liderar el grupo y, luego, con su trayectoria, algo muy importante para darle jerarquía al plantel. Cada vez que le ha tocado jugar lo ha hecho más que bien por su calidad”, dijo el DT tras dar por hecha su partida.

“Le ha tocado una temporada que, a los 41 años, fue un poco complicada. Tuvo tres lesiones muy largas que le impidieron jugar todo lo que él quería. Creo que tiene la madurez para saber manejarlo”, agregó.

A pesar de los elogios, el portero formado en Colo Colo no pudo despedirse del equipo bético como hubiera querido. En la última fecha de LaLiga, ante Real Madrid, se hablaba en la previa que el chileno podrá ser titular en el Bernanbéu.

Nada más lejos de la realidad. Tras la lesión de Rui Silva, Pellegrini se decidió por el tercer arquero de la plantilla, Fran Vieites, quien tuvo una correcta actuación frente a los merengues. Tras el duelo, el DT explicó los motivos de su cuestionada decisión.

“Claudio Bravo no jugó porque termina su contrato con el club. Por eso teníamos que ver a Fran que sí se queda en el club. Había que tomar decisiones para la próxima temporada”, explicó el adiestrador chileno.

Futuro en el aire

La puerta se cierra en España y deja en la incertidumbre el futuro de su carrera. Si bien el jugador no ha dicho que esta sea su última estación en la actividad, tampoco es menos cierto que el abanico de opciones se achica a medida que pasa el tiempo.

“Todas las especulaciones que se dicen sobre el futuro es algo que no me preocupa. Hace años que no me preocupa. Siendo sincero, aún no tengo las cosas claras. Sí he tenido acercamientos con varios destinos, pero en eso quiero ser inteligente y saber elegir bien si es continuar o parar. Eso lo va a determinar el lugar donde toque ir, si es en Chile o en otro lugar”, advirtió el golero.

En la misma línea, detalla que es una decisión familiar más que personal. De acuerdo con sus declaraciones, el próximo equipo que lo acoja debe de cumplir una serie de requerimientos que acomoden a todo su núcleo.

“Todo depende de lo que aparezca. Si es algo que signifique moverse muchos kilómetros con mi familia o sea un lugar en donde las condiciones de adaptación no sean óptimas no tiene mucho sentido. Hace años que estoy privilegiando ese tipo de cosas, el entorno familiar y llegar a un lugar donde uno se pueda ver adaptado”, remató Bravo.

Notable marca

Pero el jugador todavía siente esas ganas de seguir atajando dentro del campo de juego. Así lo demostró ante Paraguay, duelo en el que, pese a la lesión, se vio con la misma motivación que ha tenido en sus 148 partidos como seleccionado en el Equipo de Todos.

Tras su última convocatoria, el exarquero de Barcelona está disputando su séptima versión de Copa América, al igual que el argentino Lionel Messi. Una cifra que pone a ambos jugadores como segundos en ese podio, solo superados por el volante ecuatoriano Álex Aguinaga y el mediapunta uruguayo Ángel Romano.

Sin embargo, el arquero rompió una legendaria marca en el partido ante Perú, al convertirse en el futbolista más longevo en jugar un partido en la Copa América, desde que se instauró el torneo en el ya lejano 1916. Además, fue una de las figuras más destacadas ante la Roja. De este modo, superó al boliviano Carlos Trucco, quien jugó su último partido en este torneo el 29 de junio de 1997, en la derrota de la Verde ante Brasil, en la final del torneo realizado en el país altiplánico.

En ese entonces, el argentino naturalizado tenía 39 años, 10 meses y 18 días cuando jugó ese duelo en La Paz ante la Canarinha. El ahora tercero en este particular registro de futbolistas experimentados lo tiene el otrora mediocampista peruano Juan Carlos Basalar, quien tenía 39 años, 4 meses y 16 días cuando su equipo cayó por 4-0 ante Argentina, en Venezuela 2007.

Claudio Bravo disfruta de un dulce presente, a la espera de seguir estirando su leyenda. Su nombre ya está en la historia del fútbol sudamericano.