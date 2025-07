Inter de Milán es un polvorín: declaraciones cruzadas entre Lautaro Martínez y Hakan Calhanoglu encienden la crisis

La eliminación del Mundial de Clubes dejó profundas heridas en Inter de Milán. Sobre todo, después de la falta de compromiso de alguno de sus jugadores. Uno de los que tomó la palabra tras la derrota ante Fluminense fue el argentino Lautaro Martínez, quien sin nombrarlo apuntó al volante turco Hakan Calhanoglu.

“Esto duele, porque venimos de muchos golpes. Era el último objetivo que teníamos con las pocas fuerzas que nos quedan, las pocas piernas... Lo dejamos todo, lo siento mucho, no quiero perder. Lo siento por el grupo. Pero hay una cosa que quiero decir: hay que querer estar aquí, ¿entendés? Aquí luchamos por objetivos, así que el mensaje es claro: quien quiera estar con nosotros se queda, quien no quiera se va”, dijo el delantero argentino.

El futbolista euroasiático no jugó el partido ante los brasileños por una presunta lesión, dudas que se sumaron a los rumores que lo ponen en el Galatasaray de su país. Encima, fotos en una playa y mensajes crípticos en redes sociales despertaron la rabia del resto del equipo.

Si bien Martínez no quiso nombrar a su compañero otomano, sí lo hizo el consejero delegado del club, Giuseppe Marotta, en una entrevista que solo instantes después de quedar fuera del torneo.

“La intervención de Lautaro (Martínez) es en un momento clave, es emotiva y significativa en su papel del capitán. Tiene el deseo del equipo de dar siempre lo mejor de sí mismo y generar el sentido de pertenencia. Cuando un jugador muestra el deseo de irse, se le abre la puerta de par en par. Este discurso se refiere a Calhanoglu, con quien hablaremos explícitamente la próxima semana. Si se eligen dos caminos diferentes, lo haremos”, explicó el exdirector de la Juventus.

La respuesta del turco

Una situación que no cayó bien al aludido. Calhanoglu no se quedó callado frente a las acusaciones del jugador y su dirigente. Así quedóa claro en un comunicado que subió en sus redes sociales.

“Después de la lesión sufrida en la final de la Champions League, decidí ir de todas maneras a Estados Unidos. Estar allí, incluso sin jugar, era importante para mí. Quería estar cerca del grupo, darle mi apoyo. Por desgracia sufrí otra lesión en una zona diferente. El diagnóstico era claro: un desgarro muscular. Por eso no pude jugar. Nada más que por eso”, comenzó diciendo el euroasiático.

Asimismo, agregó que “perdimos y me dolió mucho. Lo viví con tristeza, no sólo como futbolista, sino como alguien a quien realmente le importa este equipo. A pesar de la lesión, después del pitazo final llamé a algunos de mis compañeros para hacerles sentir mi apoyo. Porque cuando te preocupas, eso es lo que haces. Pero lo que más me impactó fueron las palabras que vinieron después. Palabras duras, que dividen, no que unen. A lo largo de mi carrera nunca he buscado excusas. Siempre he asumido mi responsabilidad. Y en los momentos difíciles siempre he intentado ser un punto de referencia. No con palabras, sino con hechos. Respeto todas las opiniones, incluso la de un compañero, incluso la del presidente. Pero el respeto no puede ser unidireccional”.

No es la primera vez que el jugador es protagonista de una polémica. En 2021, después de cuatro temporadas en el Milan, el mediocampista decidió pasar a la vereda contraria para firmar en Inter. Situación que encendió la ira de los tifosi rossoneri.

“Nunca he traicionado esta camiseta. Nunca he dicho que no soy feliz en el Inter. En el pasado recibí ofertas, incluso muy importantes, pero elegí quedarme. Porque sé lo que representa esta camiseta. Y creo que mis elecciones hablan por sí solas. Aprendí que el verdadero líder es el que está al lado de sus compañeros, no el que busca un culpable cuando es más fácil hacerlo. Amo este deporte. Amo este club. Y amo estos colores, por los que lo he dado todo cada día… ¿Y el futuro? Ya veremos. Pero la historia siempre recordará a los que dieron la cara. No al que alzó la voz más alto”, completó Calhanoglu.

