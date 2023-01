Marotta repasa la estadía de Arturo Vidal en el Inter: “Es una persona muy activa fuera del campo; pero no tiene una doble vida”

Giuseppe Marotta, director ejecutivo de Inter de Milán, tiene una historia particular con Arturo Vidal. En 2011 lo llevó a la Juventus, como director deportivo del club. Cuatro años más tarde, acordó su traspaso a Bayern Münich y en 2020 no tuvo reparos para conseguir el sí de uno de sus regalones a la squadra nerazzurra, la última que defendería en Europa.

Por eso, las declaraciones del exitoso dirigente llamaron la atención. Según la entrevista que concedió a Corriere della Sera, el italiano tildó al volante chileno como uno de los jugadores más “indisciplinados” que tuvo entre sus fichajes.

Desde la capital lombarda, el CEO interista conversa con El Deportivo para recordar el paso del chileno por Milán. “Arturo Vidal es un óptimo jugador, no es alguien malo. Es un gran campeón. Tengo un gran afecto con Arturo Vidal, lo conozco desde hace mucho tiempo”, afirma el hombre fuerte del Inter.

“Al chileno lo estimo mucho como persona, pero también como futbolista. Lo que pasa es que es una persona que se mantiene muy activa fuera del campo de juego, tiene una personalidad diferente al común de los deportistas, pero de ninguna manera quise decir que tiene una doble vida”, afirma el director.

¿Pero usted dijo que Vidal era un “hombre de doble vida” y “el más indisciplinado” que usted ha tenido?

Ocurrió que la pregunta del periodista fue mal planteada y la respuesta fue tergiversada. Yo quería decir que era un jugador muy particular, pero no algo negativo.

¿Ha hablado con el futbolista en el último tiempo?

No, pero con Arturo (Vidal) tengo una gran confianza y una relación de afecto de mucho tiempo. Por eso me permito hablar de él. Es un verdadero guerrero en la cancha, un gran competidor. Si se entendió mal lo que dije, me retracto de lo que haya salido en la entrevista.

Usted lo llevó de regreso a Italia…

Claro. Si pensara de manera diferente no lo habría traído a Inter de Milán. Para mí es un gran combatiente. Es uno de los jugadores con más garras que he visto en mi carrera.

¿Y por qué salió del club?

Si no se quedó en Inter de Milán solo fue por un problema de edad, porque así lo contempla nuestro programa deportivo. Nosotros trajimos jugadores más jóvenes en el puesto, como por ejemplo el albanés Kristjan Asllani, clase 2022.

Tuvo dos temporadas un tanto irregulares…

Tal vez, pero si Vidal no está ahora en Inter es un por un motivo particular de renovación del plantel, no por indisciplina. Es imposible desconocer su calidad, sus títulos, su carrera en equipos tan importantes.

¿Y qué sucedió con Alexis Sánchez, quien también se fue de Inter?

Alexis Sánchez es un gran jugador, un campeón. Estoy muy contento porque le ha ido muy bien en Marsella. Pero Sánchez no se quedó en Inter por un tema de sueldos. Nosotros necesitábamos bajar el costo de nuestra planilla. Por eso lo dejamos partir.

¿No fue por un tema deportivo?

Le aseguro que no se fue por un tema de gusto del entrenador (Simone Inzaghi). El motivo de su salida fue por el alto costo que representaba para nosotros como club. Solo por eso.