“¿El más indisciplinado? Vidal, el hombre de la doble vida”: el feroz dardo del CEO del Inter de Milán contra el Rey

Arturo Vidal sigue dando que hablar en Europa. El volante, que hoy milita en el Flamengo, tuvo un exitoso pasar en el fútbol del viejo continente durante una década. Se le recuerda por ser multicampeón, consiguiendo títulos en Italia, Alemania y España. Pero también su nombre es ligado a varias situaciones extradeportivas.

Giuseppe Marotta, CEO del Inter de Milán, quien coincidió con el chileno en la Juventus y en los nerazzurri, lo describe como “El hombre de la doble vida”. El directivo concedió una entrevista al medio Corriere Della Sera y allí se le preguntó por el futbolista más indisciplinado que conoció, asegurando que es el formado en Colo Colo.

No es la primera vez que se le indica de tal forma. En 2020, Giorgio Chiellini, ex compañero del seleccionado nacional en la Vecchia Signora, afirmaba que el “punto debil” del volante es el alcohol. “El futbolista no es un demonio o un santo, la distinción que se debe hacer es otra, es decir, entre lo real y lo falso. Alguien como Vidal a veces salió y bebió más de lo necesario, todos lo saben”, relataba.

En esa línea, el defensor aseguraba que le impresionaba la capacidad del mediocampista, ya que, según relataba, era el mejor en el campo de juego pese a salir de fiesta constantemente. “El gran Arturo, un par de veces no se presentó para entrenar, o llegó estando, por así decirlo, alegre. Pero nunca fue superado por esta vida bohemia, por el contrario, creo que, de cierta forma, le daba más fuerza a la hora de entregarse en el campo”, contaba el italiano.

Arturo Vidal y Antonio Conte, en la Juventus. Foto: AP/Massimo Pinca

El historial del ex Bayern Múnich es amplio. Uno de sus últimos episodios polémicos en Europa fue en 2021, cuando se difundió un video donde se le veía revolcándose sobre su Ferrari en plena calle. En el metraje, el futbolista exponía evidentes dificultades para mantenerse de pie. En aquella ocasión, desde el Inter de Milán comunicaban que: “Se está al tanto del incidente y ya ha abordado el tema con el jugador”.

Pero no es algo que sucedería solo en los últimos años de su carrera. En la Juve, el otro lugar donde coincidió con Marotta, también hacía noticia. Por ejemplo, en su autobiografía, Chiellini recordaba un episodio protagonizado por Vidal en una pretemporada del equipo, llevada a cabo en Estados Unidos, cuando eran dirigidos por Antonio Conte.

“Estábamos en Miami, la noche antes del último entrenamiento, previo a quedar libres. A la mañana siguiente, Arturo no se veía por ninguna parte. Estaba en la cama. Ese día también probamos el nuevo material de capacitación, estábamos todos vestidos de negro y hacían 40 grados: el entrenador no podía esperar a que Vidal en ese estado se rindiera”, contaba el zaguero.

“Pero después de diez minutos en los que Arturo todavía parecía borracho y ni siquiera vio pasar la pelota, terminó el entrenamiento corriendo como loco. ¿Qué le quieres decir a esa persona, que entre otras cosas trae alegría al grupo además de ser un luchador y un gran campeón?”, exponía.