Elías Figueroa revela los motivos que lo distancian de Vidal: “Los deportistas destacados deben ser un ejemplo para la sociedad”

Recientemente, se publicó el libro “Don Elías” de los autores Pablo Arteche y Nelson Osses. En dicha obra, se cuentan distintos aspectos de la vida de Elías Figueroa, desde sus inicios hasta que logró consolidarse como uno de los mejores del mundo y de la historia de nuestro país. Sin embargo, este último punto ha sido un debate recurrente con los éxitos que ha cosechado la Generación Dorada, teniendo a Alexis Sánchez y Arturo Vidal como sus máximas figuras, por lo que la discusión sobre quién es el mejor del país aún está abierta. A pesar de esto, el histórico central del Inter de Porto Alegre no tiene dudas al respecto.

Hace tres meses, Don Elías no dejó ninguna duda acerca de su opinión sobre quien es mejor en la historia nacional: “Yo fui tres veces el mejor de américa y dos veces el mejor del mundo, ponle que (Vidal) sea cuatro veces mejor de América y tres veces el mejor de mundo, indudablemente ahí me supera”.

Más allá de los logros en el mundo del deporte, el ex zaguero central aprovechó la oportunidad de establecer las diferencias entre ambos en el ámbito extradeportivo, expresándolo claramente en la biografía hecha por Arteche y Osses. En dicha obra, Figueroa empieza a tratar el tema sobre las conductas de los deportistas destacados en sus vidas fuera del fútbol, expresando que, justamente, esto es lo que lo diferencia del “King”: “Como lo he expresado en otras ocasiones, esto mismo es lo que me distancia de figuras como Arturo Vidal y otros jugadores del panorama actual, que a veces no expresan su calidad deportiva de igual manera en su vida pública, aunque respeto la libertad individual de cada uno”.

Para puntualizar en esta temática, el ex capitán de La Roja tomó los casos de Christiane Endler y Claudio Bravo en la actualidad, jugadores que no se les ve envueltos en polémicas con frecuencia, además de otras figuras históricas de Chile en el pasado: “El éxito deportivo te entrega una condición pública que debes saber llevar con respeto, y Tiane cumple con eso, así como en su tiempo también lo hicieron Leonel Sánchez, mi amigo Carlos Caszely y Claudio Bravo, hoy en día”.

Como frase central del tópico, Elías menciona que: “Creo que los deportistas destacados deben ser un ejemplo para la sociedad. No como una obligación, pero aplaudo a quienes les nace y lo hacen”.

Los logros deportivos

Arturo Vidal ha sido bicampeón de América con la Selección Chilena, de la cual es el quinto máximo goleador histórico, además de conquistar múltiples ligas en Europa con la Juventus, Barcelona, Bayern Munich e Inter, culminando en América con la Copa Libertadores que consiguió con el Flamengo en 2022. El Rey ha tenido múltiples polémicas en su vida privada, sin embargo, en el ámbito deportivo, no deja dudas respecto a su estatus como uno de los mejores de la historia.

Elías Figueroa, por su parte, fue elegido tres veces consecutivas como el mejor futbolista de Sudamérica, en una época en la que la competencia eran jugadores de la talla de Zico y Pelé. Jugó tres mundiales: Inglaterra ‘66, Alemania ‘74 y España ‘82; y fue escogido como uno de los mejores defensores del certamen disputado en el país alemán, junto a Franz Beckenbauer.