“Va perdiendo cualidades con la edad”: La prensa española no perdona a Claudio Bravo tras la eliminación del Betis

Un duro cachetazo sufrió este miércoles el Real Betis. Por los octavos de final de la Copa del Rey, el elenco adiestrado por Manuel Pellegrini, con Claudio Bravo en el arco, quedó eliminado en casa contra Osasuna, en un certamen en el que defendía el título conseguido la temporada anterior. De esta forma, se acaba tempranamente el sueño del bicampeonato. Por supuesto, los medios de ese país no perdonaron el flojo partido de los dirigidos del Ingeniero.

Uno de los apuntados por la prensa fue Claudio Bravo, a quien responsabilizan por no haber contenido ningún penal en la tanda ante Osasuna. Eso, sumado a que tampoco pudo parar lanzamientos en la definición contra el Barcelona la semana pasada por la Supercopa de España, generó críticas. “En los penaltis se decidió todo y Sergio Herrera (meta visitante) fue mucho mejor que Bravo, que culminó una semana terrible al no detener ningún lanzamiento en la tanda de semifinales de la Supercopa ante el Barcelona y ahora con Osasuna”, escribió diario El País en su crónica.

Por su parte, el sitio eldesmarque también condujo su análisis hacia los penales no atajados en las últimas definiciones: “Tres tandas de penaltis ha disputado en el Betis y no atajó ni un disparo desde los once metros. Algo más se podrá hacer...”.

Por su parte, los medios de la ciudad también fueron muy críticos con el plantel de Pellegrini. El Diario de Sevilla tal vez fue el más duro con el portero nacional. “Va perdiendo cualidades con la edad y una de ellas era su fiabilidad en los penaltis. Tampoco es que esta vez destacara con el pie, como suele”, publicaron en su análisis uno por uno.

“Nada que recriminarle”

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Manuel Pellegrini defendió a Bravo ante las críticas recibidas. “No hay nada que recriminarle ni echarle la culpa (...) Siempre el que tira tiene bastante más posibilidades que el portero”, declaró el DT.

Ahora el Ingeniero, Claudio Bravo y compañía deben dar vuelta la página para mentalizarse en la Liga española y la Europa League, las dos competiciones en las que siguen con chances. Precisamente en el campeonato local, los albiverdes, sextos con 28 unidades y un partido menos, se miden de visita ante el Espanyol, el sábado 21 de enero a las 12.15 horas. Un duelo en el que intentarán dejar atrás esta amarga eliminación por la Copa del Rey.