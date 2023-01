Insólito: exjugador de la UC es despedido a siete días de haberse anunciado su fichaje

Duvier Riascos es un delantero colombiano de 36 años que tuvo un opaco paso por Universidad Católica en 2019, cuando Gustavo Quinteros era el estratega de los cruzados. En dicha temporada, el atacante cafetero solo alcanzó a marcar cuatro goles en 16 encuentros, y era constantemente criticado por “falta de ganas” en la escuadra que actualmente dirige Ariel Holan. Posteriormente, Riascos siguió su carrera en el Always Ready de Bolivia, club donde fue desvinculado por no presentarse a los entrenamientos en múltiples ocasiones. Ahora, hace solo una semana, fue presentado en el club guatemalteco Comunicaciones FC, sin embargo, la aventura solo le duró siete días.

La presentación fue anunciada a través del Twitter oficial del equipo el 10 de enero, sin embargo, el 17 del mismo mes subieron un comunicado que expresaba lo siguiente: “Comunicaciones FC informa que por faltas al reglamento interno, el jugador Duvier Riascos deja de formar parte del club a partir del día de hoy. Comunicaciones FC reitera el compromiso de sus valores institucionales y con el cumplimiento de los reglamentos internos del club”.

A pesar de que el ahora ex equipo del colombiano no otorgó mayores detalles respecto a la desvinculación, desde Guatemala apuntan a que, nuevamente, Riascos tuvo problemas de disciplina al acudir a una fiesta durante el fin de semana, y no presentarse al siguiente entrenamiento. A diferencia del Always Ready, el conjunto guatemalteco no dudó en despedir inmediatamente al jugador, evitando así futuros problemas por la misma temática.

Un jugador de muchas camisetas

Al parecer, Duvier Riascos no es un futbolista que pase mucho tiempo en un mismo equipo. Según datos de Transfermarkt, ha vestido un total de 16 camisetas a lo largo de su carrera. Ha marcado 132 goles en 414 partidos disputados y su mejor temporada fue en el club “Alianza FC” de El Salvador, donde hizo 20 anotaciones y una asistencia en 23 enfrentamientos.

El atacante cafetero pasó múltiples años en la Liga MX, jugando por el Pachuca (2 goles), Tijuana (19 goles), Puebla (6 goles) y Morelia (4 goles). El resto de sus aventuras fueron en China, Brasil, Chile, Bolivia, y su país natal, Colombia. De las naciones recién nombradas, el país asiático es en donde mejor le fue, ya que marcó 22 dianas en 43 partidos jugando para dos equipos: Shanghai Shenhua y Dailan Professional.

Su paso por Universidad Católica tampoco dejó muchos recuerdos, de hecho, en el momento también se reportó que el jugador había cometido falta de disciplina al llegar tarde a un entrenamiento. Aún así, entre los goles que anotó se encuentra el recordado clásico que la UC le ganó a la U por 4-0 en el San Carlos de Apoquindo. En aquel momento, Riascos fue el encargado de anotar el cuarto gol para los Cruzados y festejó haciendo “la culebra”.

Sus otras anotaciones fueron contra Everton y Antofagasta por el Campeonato Nacional; e Independiente del Valle por la Copa Sudamericana, dejando así un discreto registro de cuatro goles en 16 partidos.