“La ANFP incurre en una ilegalidad”: los coletazos del millonario contrato con Betsson por el naming right del Torneo Nacional

La ANFP oficializó uno de los mejores contratos que ha suscrito en el último tiempo. La casa de apuestas online Betsson se quedó con el naming right del Campeonato Nacional después de plantear una oferta insuperable: US$ 2,5 millones por año en una relación de tres, según la información publicada por El Deportivo. Y aún mejor. El monto irá subiendo progresivamente hasta el término de la relación. En esas condiciones, el pacto da para abrazarse, pues permite allegar nuevos recursos a una actividad que siempre está ávida de recibirlos.

Todos celebran. “Estamos contentos de firmar esta alianza con Betsson y confiamos en que este acuerdo servirá para potenciar el fútbol chileno y nuestro campeonato. Esperamos con ansias esta edición de 2023, que comienza este viernes, y que estamos seguros que será un torneo emocionante para todos los hinchas, por todo lo que está en juego y el compromiso de los equipos en ser protagonistas”, dice Pablo Milad, el timonel del fútbol chileno. “Por medio de esta nueva colaboración, reforzamos de manera firme nuestro apoyo al desarrollo del fútbol en Chile. Es evidente que el crecimiento es mutuo con este acuerdo, ya que con estas alianzas permitimos que la competición avance, al tiempo que la marca sigue afiatando su posición de liderazgo en la región”, apunta Ronni Hartvig, Chief Commercial Officer Global de Betsson Group. Ambos, a través de un comunicado conjunto.

Hay, también, un compromiso: ambas entidades realizarán diversas acciones para potenciar el Juego Responsable y la protección del deporte justo y limpio. Teniendo como objetivo concientizar al público de que las apuestas deportivas online son un entretenimiento que debe ser disfrutada de manera responsable y entre todos quienes forman parte de la industria y del fútbol.

El contrato entre ambas partes se viene fragüando desde octubre de 2022. Con el monto ofrecido, la casa de apuestas prácticamente aseguró el negocio. De hecho, en comparación a lo ganado en 2022 por el naming right, el negocio es redondo. Para el curso recién pasado, AFP Plan Vital pagó solo 500.000 dólares por ese derecho, cuatro veces menos a lo que ofertó Betsson. En Quilín, no obstante, tomaron precauciones y los abogados realizaron un detallado estudio para determinar las implicancias que podría traer el vínculo. Se establecieron cláusulas en caso de que la ley prohíba las casas de apuestas en el fútbol, pese a que la información que se maneja en Quilín es que solo se presentarán indicaciones que obligarán a regular la actividad y no, precisamente, salir del fútbol.

Por otro lado, los clubes ya se alinearon con el nuevo sponsors. Pese a los reclamos de Unión Española, quien está contra de las casas de apuestas, y de Magallanes, los elencos lucirán un parche en sus camisetas que destacará a Betsson, el nuevo sponsor, además de publicidad en la cancha. El equipo que no cumpla arriesga multas que podrían llegar hasta las 5 mil UF ($180 millones).

Más allá de todas las precauciones, el fútbol vuelve a estar en la mira. La irrupción de las empresas del mismo giro como auspiciadores de los clubes nacionales ya había abierto el debate. La discusión se centró en la legalidad de las firmas que permiten jugar en línea. Con dinero de por medio, se entiende. Y, luego, por añadidura, en el vínculo con una actividad deportiva que, en teoría, promueve otros valores. Ahora, con la suscripción del vínculo, que obliga incluso a los clubes que suscribieron pactos con otras, como Colo Colo (Coolbet) y la U (Betano), a lucir el logo de Betsson en sus prendas y espacio oficiales, bajo la advertencia de fuertes multas si no lo hacen, la discusión se reaviva.

“Es ilegal”

Marco Antonio Sulantay (UDI), uno de los impulsores de la iniciativa que pretende prohibir la relación, es enfático en sus consideraciones. “Es absolutamente incompatible con el proyecto. La base señala que se prohíbe la relación con las casas de apuestas. La ANFP estaría dentro de esa inhabilidad si hubiese estado vigente. Los clubes también. Esto sucede porque el proyecto aún no es ley. Ya fue aprobado en el trámite de indicaciones y estamos a la espera de que pueda ser puesto en tabla. Y luego se va al Senado”, consigna el parlamentario.

En esa línea, sostiene que una vez que la ley entre en vigor el escenario se le puede complicar al fútbol chileno. “Tanto la ANFP como los clubes estarían trasgrediendo cuando la ley entre en vigencia. Ahora es tierra de nadie. Están ganando tiempo, optimizándolo. Están aprovechando el tiempo para tener contratos que aseguran recursos”, enfatiza. En el vínculo que se anunciará en las próximas horas, de hecho, se han tomado los recaudos contractuales para evitar vulneraciones legales y hasta mecanismos compensatorios para la eventualidad de que el pacto deba romperse por obligación.

La U, en el duelo preparatorio ante San Felipe.

Sulantay no duda. Incluso en el escenario actual. “No es legal. Para ser bien concreto, en Chile los juegos de azar están regulados por ley. Hay cuatro excepciones: Polla Chilena, Lotería, los casinos y los hipódromos. Entonces, se están utilizando algunos elementos, caminos, para disfrazar de legalidad este tipo de contratos. Como no está vigente la ley, lo hacen. Las plataformas online pagan IVA, pero pagan lo mismo que Netflix o Uber, lo que es incomprensible por la cantidad de dinero que mueven”, insiste. La regulación económica va por otra vía.

“La ANFP incurre en una ilegalidad. Las plataformas online no están autorizadas para funcionar en Chile. Esa ley recién está en comisión. Probablemente pase en un par de años para que se promulgue. El Congreso tiene sus plazos. Sería la quinta excepción a la ley vigente en Chile y estaría más orientado a lo económico, tiene que ir a Hacienda. El proyecto fue hecho por el Ejectivo en el último tiempo del gobierno del Presidente Piñera. Está corriendo por ese carril. Lo que nosotros estamos haciendo lo ingresamos en el Congreso”, sostiene.

Apoyo gubernamental

Sulantay pide apoyo gubernamental para que la iniciativa prospere. ”Me gustaría que el gobierno patrocinara nuestro proyecto y al hacerlo, a través del Mindep u otro ministerio, puede tener otros plazos. Los dos son importantes. Deberían ponerle patrocinio a ambos. La ilegalidad se ve todos los días. En los canales, en las radios. Todos los días, a vista y paciencia de todos. Es una relación impropia. Las ganancias dependen de los resultados de los clubes deportivos a los que están auspiciando. Esto ha generado problemas a nivel mundial, como en Italia e Inglaterra. Fíjese en lo que pasó con la Juventus. No podemos siquiera exponernos a eso. No me cabe en la cabeza esta relación ni que los clubes y la ANFP no tengan empacho en sostenerla. A mí me gustaría que el fútbol chileno recibiera dinero, pero de forma lícita”, plantea.

El parlamentario coquimbano apela incluso a sus antecedentes familiares para validar su propósito. Es hijo de José Sulantay, mentor de la Generación Dorada. “Qué más lejos de pensar que quiero perjudicar al fútbol. El punto de vista es deportivo. No tener ningún elemento visible que vaya a empañar los resultados, que instale sospechas ligadas a arreglos de partidos, de resultados. Esa es mi intención”, concluye.

En el fútbol apuestan. En el escenario más optimista, a que el nuevo orden solo establezca indicaciones y se enfoque en el plano tributario, lo que desde el punto de vista de las iniciativas de ley corre por carriles separados. Y luego, en el peor, a que prime el principio de una aplicación gradual de la ley, que respete los contratos. Incluso con diferencias: un año de ‘gracia’ para el fútbol masculino y hasta tres para el femenino.