Adiós a Pilsen del Sur como main sponsor: el suculento contrato que Colo Colo amarró con Coolbet por las próximas temporadas

Para nadie es un misterio que el escenario económico en que ha funcionado Blanco y Negro ha sido complicado. La concesionaria a cargo de los destinos de Colo Colo se ha visto enfrentada a millonarias pérdidas, sobre todo, en los últimos cuatro años, las que se han visto acentuadas por las vicisitudes de la pandemia y por los castigos que ha sufrido el club por el mal comportamiento de algunos hinchas, entre otros factores. Y si bien la gestión anterior, a cargo de Edmundo Valladares, avanzó significativamente reduciendo las pérdidas a la mitad, la situación actual sigue siendo inquietante. A pesar de eso, el directorio, que hoy encabeza Alfredo Stöhwing, logró cerrar un importante acuerdo con Coolbet, el auspiciador que reemplazará a Pilsen del Sur en la camiseta alba.

Hace varios meses, incluso desde antes de que cambiara la presidencia, la mesa maneja diversas opciones para buscar el main sponsor de los albos, siendo la más avanzada la que presentó el sitio de apuestas. El actual contrato culmina a fin de año tras dos temporadas que le dejaron a la institución ingresos por US$ 4 millones. En esa ocasión, el club pasaba por una delicadísima situación, luego de que se declarara ilegal la decisión de acoger al plantel a la Ley de Protección al Empleo, lo que obligó a la dirigencia liderada por Aníbal Mosa a restituir los sueldos no pagados.

El contrato con Cervecería AB InBev, la multinacional a cargo del producto, fue considerado un muy buen negocio, porque se dio en un contexto de pandemia y con el equipo peleando el descenso. De hecho, las cifras fueron relativamente parecidas a las que ofreció MG, el sponsor anterior. Además, la aparición en la camiseta del cuadro popular le permitió a la compañía tener la plataforma ideal para el posicionamiento de su nueva marca de cerveza.

Sin embargo, junto con el fin del vínculo, también se conjuga en contra la nueva Ley de Alcoholes, que entró en vigencia el año pasado y que dio un plazo de 36 meses para que los clubes retiren de su indumentaria cualquier tipo de publicidad alusiva a bebidas alcohólicas. Por lo tanto, tampoco resultaba conveniente estirar una alianza que iba a tener una relativamente rápida fecha de vencimiento.

Bonos especiales

Así, a lo largo de estos meses se han ido analizando diversas propuestas. Una de ellas fue de una compañía internacional del rubro del bitcoin. No obstante, hubo algunos cuestionamientos en la mesa sobre el tipo de modelo de negocios, lo que incluso llevó a Estados Unidos a ponerla en la lista negra de empresas sospechosas de delitos relacionados al lavado de dinero. También hubo otros interesados de China y de distintos rubros, pero ninguno con una oferta tan suculenta como la que presentó Coolbet, cuyo ofrecimiento fue bastante superior a lo que los albos perciben actualmente, ya que pusieron sobre la mesa US$ 6 millones por dos temporadas, con una preferencia para renovar por 2025 y 2026. Es decir, podrían embolsarse US$ 12 millones, por los próximos cuatro años.

Asimismo, el nuevo vínculo contempla bonos por ganar el Campeonato Nacional (US$ 100 mil), avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores (US$ 150 mil). Estos montos le permitirán a la institución acercarse a cerrar su balance con números azules. Sin duda que los números que ofrece la empresa estonia con oficina en Chile resultan bastante atractivos dentro de la concesionaria. La propuesta se terminó de validar en el directorio extraordinario de hace dos semanas.

Eso sí, al igual que en el caso de los alcoholes, también se busca restringir el alcance de esta industria. Es por ello que un grupo de parlamentarios presentó en abril una moción en la Cámara de Diputados y Diputadas para prohibir la publicidad de las casas de apuestas en el deporte, una medida que afectaría a 11 de los 16 equipos de Primera División que tienen este tipo de sponsors en sus camisetas. Sin ir más lejos, Universidad de Chile este año firmó con Betano, convirtiéndose en el primero de los equipos grandes en cerrar un convenio de estas características, a cambio de US$ 2 millones por temporada.

En los próximos días, Colo Colo oficializará la alianza con este nuevo patrocinador, que le dará un importante alivio a sus siempre complicadas finanzas y que, de paso, se transformará en el acuerdo más millonario de un club chileno con un main sponsor.