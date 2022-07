Un juego de alto riesgo: el fútbol chileno y su estrecha relación con las casas de apuestas

A fines de junio, Colo Colo celebraba. Los albos no solo eran los líderes del Torneo Nacional y bregaban por seguir en la Copa Sudamericana. Sus arcas recibían una gran inyección de recursos. Blanco y Negro firmaba un ventajoso contrato con Coolbet. El pacto garantiza US$ 3 millones por año desde que entre en vigencia y permitirá que la casa de apuestas online posicione su logo en las partes más destacadas de la camiseta alba y del estadio Monumental.

Ciertamente, el reemplazo no es casual: la nueva ley de alcoholes impedía extender la relación con Pilsen del Sur, cuyo logo saldrá con el nuevo acuerdo. El dinero ya está relativamente destinado: servirá para reforzar el plantel y para pagar y mejorar algunos salarios, entre otras inversiones. La U ya llevaba camino adelantado: desde comienzos de año, los azules están asociados con Betano, otra firma dedicada al mismo giro comercial. “El operador mundial de juegos y apuestas en línea acompañará a nuestro club por los próximos tres años, tanto en el primer equipo masculino como en el femenino”, lucía el club estudiantil en sus plataformas oficiales.

Más allá de que los montos que perciben son muy distintos a los que recauda el resto, naturalmente en función del impacto que producen, albos y azules están lejos de constituir una excepción. De hecho, casi todos los clubes de Primera División ya están vinculados a una empresa de esa naturaleza, ya que ocho clubes nacionales las han convertido en main sponsor: Betano también tiene a La Serena entre sus patrocinados y Coolbet, a Magallanes. En tanto, Coquimbo, Ñublense y La Calera muestran a Betway como auspiciador principal. O’Higgins, a Latamwin. Audax, Curicó y Everton también exhiben presencia de firmas de este tipo en sus indumentarias, al igual que la UC, pero en su rama femenina y en paneles publicitarios. Asimismo, Antofagasta acaba de firmar un contrato de patrocinio con 1xBet.

Una foto del duelo entre Universidad de Chile y Unión La Calera, dos de los equipos que lucen publicidad de casas de apuestas online en su indumentaria. Foto: AGENCIAUNO.

La influencia va más allá: Betsson forma parte de la denominación del torneo de Primera B y también es auspiciador oficial de la Selección. En las redes sociales, son varios los futbolistas que promueven las apuestas en línea, en un vínculo que puede ser inquietante por la posibilidad de que, en el peor de los casos, incida en sus comportamientos dentro de la cancha. El círculo lo completa la presencia de periodistas que promocionan los diversos sistemas disponibles.

En la mira

En Chile, el mercado de las apuestas en línea es, hasta ahora, tierra de nadie. Según la legislación vigente, solo Polla Chilena de Beneficencia, Lotería de Concepción y Teletrak están autorizadas para desarrollar sistemas de apuestas deportivas. La ley establece que un 2% de los ingresos beneficiarán a las asociaciones y a los clubes cuyas denominaciones sean utilizadas para tal propósito.

En efecto, existe hasta un mecanismo legal para que se beneficien. El Decreto Ley 1.298, que creó el sistema de pronósticos deportivos, establece que de los ingresos brutos que se produzcan de cada concurso, un 12% debe entregarse para financiar el fomento, desarrollo y actividades relacionadas con el deporte. La norma indica que, del total de los fondos efectivamente entregados al IND, un porcentaje no inferior al 13% se destinará para satisfacer las necesidades de los clubes deportivos nacionales y fomentar y desarrollar el deporte que sirva de base al concurso y un porcentaje no inferior al 2% se asigna a la federación respectiva. La asignación de los fondos se realiza, conforme lo señala la Ley, en la forma que dispone el IND. Para ese fin, existe la Resolución Exenta 1.779 del Instituto Nacional de Deportes. Allí se detalla que el 13% se distribuye de la siguiente forma: el 8% debe destinarse a satisfacer las necesidades de los clubes nacionales de fútbol. El 5% restante es para fomentar el fútbol. La norma mantiene el 2% dedicado a la federación. La norma fue promulgada en diciembre de 1975 y fue modificada por última vez en octubre de 2003.

Una simple deducción permite advertir que la relación entre los clubes nacionales y las casas de apuestas en línea puede entrar en el plano de lo cuestionable. Antes, sin embargo, basta señalar que la Superintendencia de Casinos y Juegos ha denunciado que 22 sitios operan en Chile sin ninguna regulación de por medio. Hay otro dato concreto: el 4 de marzo, Dreams ingresó ante la Fiscalía Oriente una denuncia contra Betsson por explotación ilegal de loterías y juegos de azar. La primera empresa justifica su acción en que la citada plataforma no cuenta con la autorización para operar en Chile. La misma lógica se aplica para el resto de las que operan en el mercado.

La acusación es más amplia y grave. “Es un delito flagrante dado que se ejecuta de manera permanente con la oferta pública en la web y la publicidad de la misma en TV, en las camisetas de fútbol y en la publicidad en los estadios deportivos”, plantea el denunciante. En mayo, el Ministerio Público generó una orden de investigar, que incluye diligencias en la ANFP, los clubes y otros actores. El marco jurídico es categórico respecto de las infracciones. El artículo 42 número 16 de la Ley de Casinos (19.995) establece que las autoridades pueden actuar. “Accionar ante los tribunales de justicia (…) respecto de la explotación o práctica de juegos de azar desarrollados al margen de la presente ley…”, sostiene. Para mayor abundamiento, el Código Penal sanciona a quienes ofrezcan juegos de azar fuera de la ley.

Hay otro aspecto que refuerza los cuestionamientos. Según los detractores de los sistemas que operan en la actualidad y que están vinculados al deporte más popular en el país, gran parte de estas empresas están radicadas en paraísos fiscales y, por ende, ni siquiera tributan en el país. Se estima que generan ingresos por unos US$ 170 millones anuales. De acuerdo a la ley, un 20 por ciento de los ingresos brutos de los juegos y casinos deben ser aportados a municipalidades y gobiernos regionales.

En esa línea, en el Congreso se tramitan dos proyectos de ley que pretenden regular el negocio. El socialista Daniel Manouchehri y el UDI Marco Sulantay han despachado iniciativas tendientes a fijar normas. El del segundo está orientado específicamente a la presencia de esas firmas en el deporte. Esta semana, fue aprobado en la Comisión de Deportes de la Cámara Baja. “Hay que aclarar que son dos proyectos los que están en trámite. El primero es un proyecto robusto, de 57 artículos, radicado en la Comisión de Economía, que tiene que ver con las casas de apuestas online, que funcionan irregularmente en Chile. La ley de casino regula las apuestas en general y es muy estricta en todo sentido. Las casas online no están adscritas a esa ley y no están reguladas ni estructuradas en Chile. No se sabe exactamente cómo funcionan. No tienen un filtro de uso, por ejemplo, para definir si el usuario es mayor o menor de edad. No hay un reglamento de ganancias. No están constituidas con las normas que conocemos en Chile, porque radican en paraísos fiscales y ahí no se sabe el origen ni el destino de las ganancias. Si son dineros legales o lavado de activos. Este proyecto es para regular”, dice en relación a la primera iniciativa.

La segunda es más breve, pero igualmente clave. “Paralelamente, introduje un proyecto de ley de artículo único que prohíbe la publicidad en los clubes y en los eventos deportivos. Si no se termina el primer proyecto, mientras, queremos regular que no tengan contratos publicitario con los clubes. Por qué: muy simple. Las ganancias dependen de sus clientes. Entonces, es una relación poco transparente, no deseable para el fútbol y el deporte”, advierte el parlamentario coquimbano. “No se puede hablar de ilegalidad, sino de irregularidad, pero nosotros buscamos definir ese límite. Hay un vacío legal que buscamos regular a través de este proyecto”, refuerza Sulantay.

Los clubes, en alerta

Si bien albos y azules celebraron profusamente los acuerdos, principalmente, por la magnitud de los ingresos que percibirán, los clubes están en alerta. En principio, claro está, para la defensa de sus socios comerciales.

“En ligas de Europa más del 50% de los equipos tiene de sponsor a casas de apuestas. Me parece bien mientras sea una actividad legítima sujeta a las leyes. Ellos están ligados al deporte y al fútbol, así que bienvenidos”, sentenció Alfredo Stöhwing, presidente de ByN.

Juan Tagle, presidente de Cruzados, también tiene su visión. “Esto es como el diablo vendiendo cruces, porque aparece la industria de los casinos dirigiendo este reclamo contra las casas de apuestas on line, que por lo demás están localizadas fuera de Chile. Es muy raro. Todos sabemos que el mundo de las apuestas tiene riesgos. Hay riesgo de adicciones y son cosas que tienen que estar reguladas, controladas, pero no me parece que sean los casinos los que estén dirigiendo esto”, señala. “Me parece bien que si un negocio desde el extranjero genere ingresos en Chile se le aplique impuestos y cumpla otras leyes aplicables, pero esta prohibición absoluta de cualquier publicidad en el deporte no me parece el camino cuando queremos fomentar que el fútbol crezca, que mejore la infraestructura de los clubes y la calidad de los planteles, simplemente, por la presión de una industria que enfrenta competencia”, agrega el abogado.

En esa misma línea está Ñublense. “Es un poco temerario decir que actúen fuera de la ley chilena. Betway es una multinacional gigante, que tiene todo en regla. Hay una empresa que la representa en Chile, que es una agencia 1190, que tiene la base en Chile, su gerente general es Fernando Gualda. Es con ellos que tenemos el trato directo y con quienes se cerró el sponsorizaje. Ellos ostentan la representación de Betway en Chile. En temas de impuestos no llegamos a ese nivel, si pagan correctamente o no. Eso le compete a otras instancias, como el SII”, responde el gerente general Hernán Rosemblun.

El ejecutivo sostiene que la materia ha sido debatida intensamente en el directorio chillanejo. “No se encontró algún tipo de conflicto para poder aceptar el ofrecimiento. Todas las cosas pueden ejecutarse bajo normas, reglas. Nuestro club tiene la ética suficiente para optar a esta situación, como en algún momento estuvo objetada la presencia de bebidas alcohólicas. Es una auto norma. Si eso llega a una ley, uno opta por lo que corresponda, que es cumplir con la norma. En este momento, que en el fútbol estén las casas de apuestas está permitido. En ninguna parte dice que no puede hacerse. Si el día de mañana sale algo por el estilo habrá que adecuarse”, establece.

Mientras, Pablo Hoffmann, presidente de O’Higgins, opta por una posición más neutra. “No me quiero erigir en defensor ni en detractor. Están en todas partes del mundo y no es malo que el fútbol esté con ellas. Lo que es malo es que haya gente que intente manipular resultados. En el fútbol no ha pasado como en otros deportes. No veo por qué el fútbol vaya a ser un estigma. Contra todo lo que la gente cree, es absolutamente lícito. Que no haya legislación tributaria es otra cosa. Lo malo es hacer mal uso” dice. En su caso, defiende el lazo que los une a una firma de este ámbito. “Latamwin es una empresa chilena, con gente que tiene domicilio y rut conocido. Hemos estado con sus dueños”, revela.

En Unión Española, en cambio, ya hay un rayado de cancha. “Tuvimos, pero la paramos porque al dueño no le gustan. No son convenientes para la escala valórica. No renovamos, aunque nos ofrecían mucha plata. En Europa creo que es grito y plata. No hemos indagado más allá, porque con el solo hecho de que es una casa de apuestas no nos interesa. Por definición, Unión Española no se auspicia con casas de apuestas. Por modelo, no trabajamos ni tampoco hacemos juicios”, explica el gerente general, Luis Baquedano. “Al principio, nosotros hicimos negocios con una casa de apuestas que fue un intermediario. Nos pagó poca plata. Lo hicimos y en la mitad del camino nos dimos cuenta de que era una casa de apuestas. Cuando vino otra casa de apuestas, para ser main sponsor, Jorge (Segovia) nos dijo que no. Y que había que cerrar cualquier contrato que hubiera”, revela el ejecutivo.