Ariel Holan no le cierra la puerta a Nicolás Castillo: “Estará en evaluación”

Universidad Católica se mentaliza en dejar atrás el flojo primer semestre. Ahora, con el retorno de Ariel Holan a la banca, quieren remontar posiciones en la tabla para tener chances de un histórico pentacampeonato. Por lo mismo, el DT argentino abordó en conferencia de prensa las bajas que han tenido en los últimas semanas, los fichajes que llegaron y nombres que podrían arribar.

Uno que hizo noticia hace pocos días fue Nicolás Castillo, quien públicamente no ha escondido su deseo de volver a vestir la camiseta de la franja, pero que al ser consultado por esa posibilidad dijo que desde San Carlos “no me quieren”.

Holan no le cierra la puerta

Para sorpresa de muchos, Ariel Holan, al ser consultado por el nombre de Castillo, no le cerró la puerta a un eventual retorno del Nico a la precordillera: “Nicolás Castillo es un jugador muy querido en la institución, de una trayectoria que ha dejado huella y formado en la casa”. Sin embargo, dijo que la situación del exdelantero del América es la misma que la de otros jugadores en carpeta: “Tanto él como otros futbolistas estarán en evaluación del club”.

Nicolás Castillo en su último paso por la UC, en donde se coronó bicampeón con la franja el año 2016. FOTO: AGENCIAUNO

Bajas que complican

El entrenador argentino también tuvo palabras para las bajas que han tenido, entre ventas al exterior y lesiones que reducen las variantes del plantel: “Por supuesto, uno está contento de que siga su crecimiento y su carrera profesional (por el caso de Diego Valencia). Es un jugador para Europa, bajo todo punto de vista, pero lógicamente su salida como la de Diego Buonanotte y Bruno Barticiotto, y la lesión de ‘Cimbi’ (Cuevas) ha hecho que nos quedáramos un poco justos”.

Por último, Holan hizo una reflexión sobre lo ocurrido el fin de semana pasado, cuando la UC no pudo jugar su partido ante Unión Española por el estado en que quedó la cancha del Santa Laura, jornada en la que varios encuentros se tuvieron que efectuar bajo situaciones extremas por el frente de mal tiempo que azotó al país: “Quiero hacer un punto, no es jugar al fútbol de cualquier manera y sacar el torneo adelante. Cuando me preguntan del nivel internacional y de si estamos a la altura, una de las tareas pendiente de nuestro fútbol es tener canchas de primer nivel para jugar; no solamente cuando hay una inclemencia climática, como fue el sábado pasado. A nosotros nos tocó esta situación ajena a Católica, pero también hubo otros partidos que se jugaron en situaciones que poco tienen que ver con el fútbol; no es jugar como sea”.