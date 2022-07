Del Real Madrid Castilla a eterna promesa de Uruguay: el perfil de Gary Kagelmacher, el nuevo patrón defensivo de la UC

Universidad Católica espera repuntar en este segundo semestre y para lograrlo se ha puesto como meta traer a jugadores que puedan marcar una diferencia en el fútbol local. Tras la llegada de Mauricio Isla desde Flamengo y César Pinares desde el Altay Turco, este miércoles presentaron al uruguayo Gary Kagelmacher como su nueva apuesta para reforzar la zona defensiva.

El zaguero llega a San Carlos de Apoquindo no solo respaldado por Ariel Holan, con quien compartió en Club León de México, su último equipo, sino también porque detrás acumula una serie de participaciones en ligas de primer nivel, entre ellas el Real Madrid y el Mónaco.

Kagelmacher, de 34 años, comenzó su carrera futbolística en Danubio donde logró dar muestras de su potencial siendo parte del plantel que se quedó con el Campeonato Uruguayo de Fútbol de la temporada 2006-07.

Gracias a esto, su próximo paso fue en el Real Madrid Castilla, conjunto filial del Real Madrid en la tercera división de España y consiguió jugar en el primer equipo en la última jornada de la temporada 2008-09.

En ese tiempo tuvo la oportunidad de entrenar y compartir con Iker Casillas, Raúl, Arjen Robben y Rafael van der Vaart, pues el entrenador Juande Ramos quería ver al segundo equipo para ver qué jugadores podía rescatar.

Kagelmaher recordó uno de sus entrenamientos junto al plantel del Real Madrid en una de sus historias de Instagram.

Luego, ante la imposibilidad de consolidarse en el primer equipo, buscó alternativas y llegó a Bélgica antes de saltar al Mónaco y así competir en la liga francesa. Allí fue titular indiscutido.

Luego sumó experiencia en el Valenciennes de Francia, el TSV 1980 Múnich de Alemania, el Maccabi Haifa de Israel y el Kortrijk de Bélgica, con el que cerró su aventura europea, volviendo a Uruguay en 2019 de la mano de Peñarol, para luego partir a México con el Club León.

Su gran deuda

Pese a su gran campaña a nivel de clubes, en su carrera ha mantenido una deuda pendiente, pues siente que debió ser llamado para representar a su selección en la categoría adulta.

Como juvenil, fue parte de los torneos sudamericanos que le permitieron estar presente en el Mundial Sub 17 de Perú en 2005 y el Sub 20 de Canadá de 2007, donde además tuvo la posibilidad de compartir en el plantel con las ahora reconocidas figuras como lo son Luis Suárez y Edinson Cavani.

Kagelmacher (tercero de pie de izquierda a derecha) junto al plantel de la selección Uruguaya Sub 20.

“Quiero dejar una huella”

En su presentación realizada este miércoles, el jugador señaló estar convencido de incorporarse al plantel de Universidad católica, aunque evitó señalar cuáles son sus principales características de juego.

“El tema de las virtudes me gusta que el hincha me conozca dentro del campo. Estoy muy contento de llegar. Siempre voy a instituciones donde siento que me quieren. Por eso decidí arriesgarme en los tiempos y aportar todo lo que he podido aprender en mi carrera, compitiendo en diferentes partes del mundo, diferente tipos de fútbol. El objetivo es adaptarme lo más rápido posible”, comenzó señalando.

También resaltó la importancia del conocimiento mutuo con el DT Ariel Holan. “Es muy importante cuando un entrenador te conoce. Aunque fue corto el periodo (en Club León), me dio tiempo para conocer la idea de cómo quiere jugar y la clase de jugadores que él quiere tener. Hubo muchos momentos de ansiedad por mi parte. Estoy convencido de estar acá y creo que es la decisión correcta”, continuó.

El número de defensores en el plantel es alto, por lo que tendrá que destacar para ganarse un puesto de titular. Claro que esta situación no es nada nuevo para él. “Vengo de un equipo grande y siempre hay una competencia interna. Es lo que tiene que pasar para que todos estemos a nuestro mejor nivel. Yo soy el que me tengo que ganar el puesto, eso está en mí”, expresó.

También reconoció que, en medio de las negociaciones con Universidad Católica, Rosario Central lo quiso llevar a la competencia de Argentina. “Como Rosario hubo otros equipos interesados. A medida que pasaba el tiempo uno se ponía nervioso porque uno tiene una familia”, explicó.

Finalmente, indicó que decidió definirse por la UC, pues “mostraron interés hace tiempo, un entrenador que conozco y un equipo que tiene aspiraciones y eso es algo que como jugador me gusta. Todos queremos quedar en una foto por haber ganado algo. Quiero dejar una huella”, cerró Gary Kagelmacher.