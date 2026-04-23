El Senado de EE.UU. rechaza por quinta vez detener los ataques contra Irán

El Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, rechazó por quinta vez este miércoles una resolución demócrata que pretendía prohibir al presidente, Donald Trump, continuar con las operaciones militares llevadas a cabo contra la República Islámica de Irán.

La moción, rechazada por 51 votos frente a 46 a favor, fue impulsada por la senadora demócrata Tammy Baldwin. El senador John Fetterman fue el único legislador del Partido Demócrata en votar en contra y Rand Paul el único republicano a favor.

By a vote of 46-51 the #Senate did not agree on the motion to discharge S.J. Res. 114, The Baldwin War Powers Resolution on Iran.



Dem. Senator Fetterman voted against.

GOP Senator Paul voted in favor.



Senators Grassley, McCormick, and Warner did not vote. — Senate Press Gallery (@SenatePress) April 22, 2026

Sobre el impulso de la medida, Baldwin había afirmado que el conflicto guarda muchas similitudes con la guerra de Irak. “En ambas guerras, no teníamos ningún plan para el futuro y no logramos definir nuestros objetivos específicos. No teníamos ninguna estrategia para retirarnos y tuvimos militares que murieron en el extranjero por una causa que los estadounidenses no apoyaban ”, expresó.

Los demócratas han promovido anteriores votaciones sobre medidas similares en la Cámara de Representantes, pero siempre se han visto frustradas por la oposición republicana. Los liberales necesitarían una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso para anular la autoridad de Trump.

El presidente del Comité de Servicios Armados del Senado y republicano por el estado de Mississippi, Roger Wicker, intervinó en el pleno para hablar en contra de la resolución, señalando porqué medidas similares han fracasado repetidamente en las últimas semanas.