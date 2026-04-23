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    El Senado de EE.UU. rechaza por quinta vez detener los ataques contra Irán

    La moción, impulsada por la senadora Tammy Baldwin, fue rechazada por 51 votos frente a 46 a favor. Los demócratas han impulsado anteriores votaciones sobre medidas similares, pero siempre se han visto frustradas por la oposición republicana.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    La senadora demócrata Tammy Baldwin. Foto: Europa Press/Contacto/Michael Brochstein - Archivo.

    El Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, rechazó por quinta vez este miércoles una resolución demócrata que pretendía prohibir al presidente, Donald Trump, continuar con las operaciones militares llevadas a cabo contra la República Islámica de Irán.

    La moción, rechazada por 51 votos frente a 46 a favor, fue impulsada por la senadora demócrata Tammy Baldwin. El senador John Fetterman fue el único legislador del Partido Demócrata en votar en contra y Rand Paul el único republicano a favor.

    Sobre el impulso de la medida, Baldwin había afirmado que el conflicto guarda muchas similitudes con la guerra de Irak. “En ambas guerras, no teníamos ningún plan para el futuro y no logramos definir nuestros objetivos específicos. No teníamos ninguna estrategia para retirarnos y tuvimos militares que murieron en el extranjero por una causa que los estadounidenses no apoyaban”, expresó.

    Los demócratas han promovido anteriores votaciones sobre medidas similares en la Cámara de Representantes, pero siempre se han visto frustradas por la oposición republicana. Los liberales necesitarían una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso para anular la autoridad de Trump.

    El presidente del Comité de Servicios Armados del Senado y republicano por el estado de Mississippi, Roger Wicker, intervinó en el pleno para hablar en contra de la resolución, señalando porqué medidas similares han fracasado repetidamente en las últimas semanas.

    “Ya hemos pasado por estas votaciones antes. Hemos pasado por estas votaciones recientemente y no ha ocurrido nada en la composición de este organismo ni en la situación en Irán o en Medio Oriente que haya cambiado sustancialmente desde la última vez que votamos sobre este asunto”, declaró.

    Más sobre:Estados UnidosSenadoDonald TrumpGuerraIránTammy BaldwinMundo

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