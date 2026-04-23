Poduje dice que solicitará a las FF.AA. devolución de terrenos para construir viviendas: “No me parece que sea su función hacer negocios inmobiliarios”

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, abordó la disponibilidad de suelos para la construcción de viviendas y criticó el uso de terrenos fiscales por parte de las Fuerzas Armadas, afirmando que estas “actúan como inmobiliarias”, lo que -a su juicio- dificulta la edificación de más casas.

En un nuevo capítulo del pódcast Cómo te lo explico, de las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón, el secretario de Estado abordó las tareas de su cartera para ampliar la disponibilidad de suelo y avanzar en la construcción de viviendas.

En ese contexto, Poduje resumió que el ministerio debe hacerse cargo de dos procesos de reconstrucción -en Valparaíso, Ñuble y Biobío, tras los incendios forestales-, además de construir 400 mil viviendas, intervenir 50 barrios y reparar 300 mil inmuebles ya construidos. A ello se suman 9 mil viviendas afectadas por socavones, de las cuales afirma que 350 deberán ser demolidas.

En esa línea, el ministro también destacó que existen más de mil viviendas que deben ser demolidas a nivel nacional, ya sea por fallas estructurales o por encontrarse en sectores con hacinamiento.

Asimismo, señaló que existen 14 tomas con orden judicial de desalojo, algunas ubicadas en las comunas de San Antonio, Cerrillos, Puente Alto y Punta Arenas.

Uso de terrenos fiscales

Poduje también fue consultado por su intención de regular el uso de suelos administrados por las direcciones de Bienestar de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI.

“Vamos a hablar con las ramas para hacer barrios, primero, en el caso de La Reina, para que podamos tener casas para los suboficiales, para el personal militar. Queremos hacer dos barrios de Carabineros en terrenos que son de la institución, pero para que ellos puedan postular y vamos a hacer un subsidio especial para Carabineros”, aseguró.

El arquitecto cuestionó además el destino actual de algunos terrenos.

“Tener un terreno para que vayan generales a andar a caballo en Estación Central, digamos, cuando se podría hacer, no sé, en Pirque. Nos parece que hay un uso alternativo del terreno que es fiscal, que debería ser para casas”, sostuvo.

En la misma línea, afirmó que no solo se privilegiará el acceso a viviendas para funcionarios de las Fuerzas Armadas o de las policías, sino también para la población general.

A continuación, agregó que “no corresponde” que las ramas castrenses hagan negocios con sus terrenos.

“Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas venden estos terrenos. A mí no me parece que sea la función de las Fuerzas Armadas de hacer negocios inmobiliarios. Sigo pensando lo mismo. De hecho, le vamos a pedir los terrenos que no son PAF (Patrimonio de Afectación Fiscal)”, afirmó.

En ese sentido, explicó que existen materias que requieren una ley, particularmente en relación con el PAF, aunque precisó que aquello “no es prioridad”, ya que primero se deben utilizar los terrenos ya adquiridos antes de comprar nuevos suelos para el Plan Habitacional.

La disputa por La Platina

Como ejemplo, mencionó un terreno ubicado en el sector de La Platina, en La Pintana, perteneciente al Ministerio de Agricultura y actualmente en manos del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).

“Ese terreno me costó pelearlo con el Presidente Piñera años, porque los directores del INIA querían hacer negocio inmobiliario con el terreno (...) se logró traspasar casi a precio fiscal, bueno, se acabó esa tierra, la tengo que pedir, y ahora me salen con el mismo discurso, que la plusvalía, que la rentabilidad del directorio, que el directorio tiene que aprobarlo, entonces yo digo ‘estos se volvieron’, si nosotros necesitamos construir viviendas sociales, el INIA hace semillas. Estos terrenos son totalmente prescindibles para la producción de semillas o investigación. Se lo vamos a tener que expropiar”, agregó.