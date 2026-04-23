Gobierno expulsa a ciudadano argentino detenido por actos violentos durante manifestación estudiantil en Santiago

El gobierno de José Antonio Kast informó este miércoles la expulsión de un ciudadano argentino, de 31 años, acusado de instalar barricadas incendiarias en calle Bellavista, en el marco de una protesta estudiantil registrada el pasado 26 de marzo.

A través de la Subsecretaría del Interior se informó que Andrés Alexis Vergara, quien había ingresado al país como turista, fue detenido por personal de Carabineros mientras participaba en una manifestación convocada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), en rechazo a medidas sobre la gratuidad y el CAE.

Así, fue formalizado por la llamada Ley Antibarricadas (21.208) y, tras cumplir prisión preventiva, entregado este miércoles por detectives de la PDI a personal de Gendarmería en el paso fronterizo Los Horcones.

Esto, luego de ser expulsado en base a atribuciones extraordinarias que otorga al subsecretario del Interior el artículo 132 de la Ley de Migraciones y Extranjería, en aquellos casos en que pueda verse afectada la seguridad interior.

De acuerdo con la información oficial, Vergara ingresó al país como turista, pero excedió el tiempo legal de permanencia en el país, por lo que al momento de su detención se encontraba irregular en territorio nacional.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió la medida y sostuvo que el gobierno decidió hacer uso de esta atribución extraordinaria para enviar “una señal clara de que a Chile no se viene a delinquir”.