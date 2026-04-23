Lula aplaude la expulsión de un agente de EE.UU. y espera que las relaciones con este país vuelvan a la normalidad

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, elogió este miércoles la decisión del director general de la Policía Federal de retirar las credenciales diplomáticas a un agente de inmigración estadounidense que trabajaba dentro del cuerpo en Brasilia, y expresó la intención de que, con esta medida, las relaciones con Washington “vuelvan a la normalidad”.

La medida se produjo luego de que el gobierno de Donald Trump solicitara el retiro de las credenciales diplomáticas del delegado de la Policía Federal en EE.UU., Marcelo Ivo de Carvalho, quien estuvo involucrado en el arresto del exdiputado Alexandre Ramagem en Orlando, Florida

Un último hecho que ocurrió después de que el también exjefe de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) huyera a territorio estadounidense mientras concurría al juicio en el que fue condenado a 16 años de cárcel, por su implicación en el intento de golpe de Estado liderado por Jair Bolsonaro en 2022.

“Ellos nos hicieron esto, nosotros se lo haremos a ellos. Esperamos que estén dispuestos a dialogar de nuevo y que las cosas vuelvan a la normalidad” , afirmó Lula en un video publicado en redes sociales, junto al director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y al Ministro de Justicia, Wellington César Lima e Silva.

En la reunión, el presidente brasileño quiso felicitar directamente a Rodrigues por su “posición con respecto al agente estadounidense” y aplicar una postura de “reciprocidad”.

El oficial estadounidense al que le revocaron sus credenciales trabajaba en una unidad de la Policía Federal en Brasilia. A partir de ahora, ya no tendrá acceso a la unidad ni a las bases de datos utilizadas para la cooperación entre las fuerzas policiales de Brasil y Estados Unidos, según detalló la agencia O Globo.

Por otro lado, Lula también anunció este miércoles la contratación de mil nuevos agentes para reforzar las operaciones de la Policía Federal en puertos, aeropuertos y zonas fronterizas.