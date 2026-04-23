Ejército de EE.UU. asegura haber redirigido 31 buques, la mayoría petroleros, a puertos iraníes en su bloqueo

El Ejército de Estados Unidos cifró este miércoles en 31 los buques a los que ha dado orden de dar media vuelta o regresar a puerto como parte del bloqueo estadounidense contra Irán en el estrecho de Ormuz, afirmando que la mayoría eran petroleros y que en gran parte acataron las directrices de los militares norteamericanos.

Así lo anunció el Comando Central de las Fuerzas Armadas (Centcom) de Estados Unidos, apuntando en redes sociales que “las fuerzas estadounidenses han ordenado a 31 buques que den la vuelta o regresen a puerto como parte del bloqueo estadounidense contra Irán”, en una infografía que resume la medida.

En esta última, el órgano castrense asegura que “la mayoría de los buques han acatado las órdenes estadounidenses” y que, igualmente, “la mayoría de los buques obligados a dar la vuelta han sido petroleros” .

De la misma forma, precisa, con respecto al despliegue del Ejército norteamericano, que la misión cuenta con “más de 10.000 soldados”, “más de 100” aeronaves de combate, de vigilancia y helicópteros y “más de 17 buques de guerra”, entre los que habría portaaviones, buques de asalto y de transporte anfibios, de desembarco y de combate litoral, y también destructores de misiles guiados.

U.S. forces have directed 31 vessels to turn around or return to port as part of the U.S. blockade against Iran. 🇺🇸 pic.twitter.com/lG5ACEt7LR — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 23, 2026

Por otra parte, este mismo miércoles el Centcom negó “informaciones inexactas”, atribuidas a “algunos medios de comunicación”, relacionadas con que varios buques mercantes habrían eludido el cierre perimetral impuesto por Washington en el estrecho, citando como ejemplos a las embarcaciones Hero II y Hedy, de bandera iraní.

“El Hero II y el Hedy no han atravesado el bloqueo como parte de una flotilla que transportó millones de barriles de petróleo al mercado” , notificó el organismo, agregando que “los petroleros con bandera iraní se encuentran anclados en Chah Bahar, Irán, tras haber sido interceptados por las fuerzas estadounidenses a principios de esta semana”.

Por su parte, el buque petrolero Dorena, según agregó la autoridad castrense, “ha estado bajo la escolta de un destructor de la Armada de Estados Unidos en el océano Índico, tras haber intentado anteriormente violar el bloqueo”.

“El Ejército estadounidense tiene alcance global. Las fuerzas estadounidenses están operando y haciendo cumplir el bloqueo en todo Oriente Próximo y más allá”, informó.