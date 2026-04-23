SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Ejército de EE.UU. asegura haber redirigido 31 buques, la mayoría petroleros, a puertos iraníes en su bloqueo

    El Comando Central de las Fuerzas Armadas (Centcom) de Estados Unidos aseguró además que “la mayoría de los buques han acatado las órdenes” y precisó que la misión cuenta con “más de 10.000 soldados” y “más de 17 buques de guerra”, entre otros.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Bloqueo estadounidense contra Irán. Imagen @CENTCOM en X. CENTCOM EN X

    El Ejército de Estados Unidos cifró este miércoles en 31 los buques a los que ha dado orden de dar media vuelta o regresar a puerto como parte del bloqueo estadounidense contra Irán en el estrecho de Ormuz, afirmando que la mayoría eran petroleros y que en gran parte acataron las directrices de los militares norteamericanos.

    Así lo anunció el Comando Central de las Fuerzas Armadas (Centcom) de Estados Unidos, apuntando en redes sociales que “las fuerzas estadounidenses han ordenado a 31 buques que den la vuelta o regresen a puerto como parte del bloqueo estadounidense contra Irán”, en una infografía que resume la medida.

    En esta última, el órgano castrense asegura que “la mayoría de los buques han acatado las órdenes estadounidenses” y que, igualmente, “la mayoría de los buques obligados a dar la vuelta han sido petroleros”.

    De la misma forma, precisa, con respecto al despliegue del Ejército norteamericano, que la misión cuenta con “más de 10.000 soldados”, “más de 100” aeronaves de combate, de vigilancia y helicópteros y “más de 17 buques de guerra”, entre los que habría portaaviones, buques de asalto y de transporte anfibios, de desembarco y de combate litoral, y también destructores de misiles guiados.

    Por otra parte, este mismo miércoles el Centcom negó “informaciones inexactas”, atribuidas a “algunos medios de comunicación”, relacionadas con que varios buques mercantes habrían eludido el cierre perimetral impuesto por Washington en el estrecho, citando como ejemplos a las embarcaciones Hero II y Hedy, de bandera iraní.

    “El Hero II y el Hedy no han atravesado el bloqueo como parte de una flotilla que transportó millones de barriles de petróleo al mercado”, notificó el organismo, agregando que “los petroleros con bandera iraní se encuentran anclados en Chah Bahar, Irán, tras haber sido interceptados por las fuerzas estadounidenses a principios de esta semana”.

    Por su parte, el buque petrolero Dorena, según agregó la autoridad castrense, “ha estado bajo la escolta de un destructor de la Armada de Estados Unidos en el océano Índico, tras haber intentado anteriormente violar el bloqueo”.

    “El Ejército estadounidense tiene alcance global. Las fuerzas estadounidenses están operando y haciendo cumplir el bloqueo en todo Oriente Próximo y más allá”, informó.

    Más sobre:Estados UnidosEjércitoCentcomIránEstrecho de OrmuzBuquesBloqueoMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Poduje dice que solicitará a las FF.AA. devolución de terrenos para construir viviendas: “No me parece que sea su función hacer negocios inmobiliarios”

    Taiwán compra armamento a EE.UU. por más de 6.500 millones de dólares

    Ministro Iván Poduje: “Este gobierno no descansa en Chile Vamos”

    Gobierno expulsa a ciudadano argentino detenido por actos violentos durante manifestación estudiantil en Santiago

    El Senado de EE.UU. rechaza por quinta vez detener los ataques contra Irán

    Lula aplaude la expulsión de un agente de EE.UU. y espera que las relaciones con este país vuelvan a la normalidad

    Lo más leído

    1.
    Astronauta de Artemis II muestra dura rehabilitación tras volver a la Tierra

    Astronauta de Artemis II muestra dura rehabilitación tras volver a la Tierra

    2.
    Lula aplaude la expulsión de un agente de EE.UU. y espera que las relaciones con este país vuelvan a la normalidad

    Lula aplaude la expulsión de un agente de EE.UU. y espera que las relaciones con este país vuelvan a la normalidad

    3.
    Informe de la OEA advierte sobre el nuevo riesgo en América: las mezclas de drogas sintéticas

    Informe de la OEA advierte sobre el nuevo riesgo en América: las mezclas de drogas sintéticas

    4.
    “Lo siento”: Tucker Carlson, uno de los mayores aliados de Trump, se disculpó por su papel en la elección del presidente

    “Lo siento”: Tucker Carlson, uno de los mayores aliados de Trump, se disculpó por su papel en la elección del presidente

    5.
    El Senado de EE.UU. rechaza por quinta vez detener los ataques contra Irán

    El Senado de EE.UU. rechaza por quinta vez detener los ataques contra Irán

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Cómo científicos chilenos crearon un parche con miel de ulmo para regenerar heridas

    Cómo científicos chilenos crearon un parche con miel de ulmo para regenerar heridas

    5 ejercicios para hacer que tu memoria trabaje mejor, según una especialista

    5 ejercicios para hacer que tu memoria trabaje mejor, según una especialista

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Maratón de Santiago 2026: revisa los cortes de tránsito, desvíos del transporte y horario del Metro

    Maratón de Santiago 2026: revisa los cortes de tránsito, desvíos del transporte y horario del Metro

    A qué hora y dónde ver a Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich por la Copa de Alemania

    A qué hora y dónde ver a Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich por la Copa de Alemania

    Poduje dice que solicitará a las FF.AA. devolución de terrenos para construir viviendas: “No me parece que sea su función hacer negocios inmobiliarios”
    Chile

    Poduje dice que solicitará a las FF.AA. devolución de terrenos para construir viviendas: “No me parece que sea su función hacer negocios inmobiliarios”

    Ministro Iván Poduje: “Este gobierno no descansa en Chile Vamos”

    Gobierno expulsa a ciudadano argentino detenido por actos violentos durante manifestación estudiantil en Santiago

    Hacienda cifra en casi US$2 mil millones gasto fiscal que ya se ha recortado de US$ 3 mil millones comprometidos para 2026
    Negocios

    Hacienda cifra en casi US$2 mil millones gasto fiscal que ya se ha recortado de US$ 3 mil millones comprometidos para 2026

    Megarreforma: costo fiscal alcanza peak de 0,71% del PIB al cuarto año y expertos dudan de compensación por mayor crecimiento económico esperado

    Las medidas que proponen las industrias de valores, seguros y bancos para desarrollar el mercado... y la respuesta de la CMF

    Cuáles son los chatbots de IA que más mienten sobre salud, según un estudio
    Tendencias

    Cuáles son los chatbots de IA que más mienten sobre salud, según un estudio

    Quiénes no podrán fumar de por vida en Gran Bretaña, con la nueva prohibición aprobada por el parlamento

    Cómo son los nuevos tratamientos contra el cáncer de páncreas que prometen ser efectivos, según ensayos clínicos

    En riesgo su participación en el Mundial: la jugada en la que Lamine Yamal se lesionó
    El Deportivo

    En riesgo su participación en el Mundial: la jugada en la que Lamine Yamal se lesionó

    Fecha redonda para Betis: derrotas de Celta y Real Sociedad afianzan opción de Champions para equipo de Manuel Pellegrini

    España entra en pánico: Lamine Yamal se lesiona en partido del Barcelona y su presencia en el Mundial queda en duda

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile
    Tecnología

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    Google Cloud Next 2026: Google decreta el fin de los chatbots y lanza su nueva IA para empresas

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Sticky Fingers regresa a Chile con show en el Teatro Caupolicán
    Cultura y entretención

    Sticky Fingers regresa a Chile con show en el Teatro Caupolicán

    Un retorno a las raíces cruzado por el dolor: lo que sabemos del nuevo disco de Foo Fighters

    Jorge Teillier en sus propias palabras: “La poesía no apaga fuegos, los enciende”

    Ejército de EE.UU. asegura haber redirigido 31 buques, la mayoría petroleros, a puertos iraníes en su bloqueo
    Mundo

    Ejército de EE.UU. asegura haber redirigido 31 buques, la mayoría petroleros, a puertos iraníes en su bloqueo

    Taiwán compra armamento a EE.UU. por más de 6.500 millones de dólares

    El Senado de EE.UU. rechaza por quinta vez detener los ataques contra Irán

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra
    Paula

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra

    Dip de alcachofas con grana padano

    Una jornada para pensar la moda: así será “Tributo a la Moda y su Historia”