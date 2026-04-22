Maratón de Santiago 2026: revisa los cortes de tránsito, desvíos del transporte y horario del Metro. Foto referencial de archivo

Este fin de semana llega una nueva edición de la Maratón de Santiago, evento para el que se prepara un plan de contingencia ante el despliegue de los participantes en las calles de la capital.

Presentada como La fiesta deportiva más grande de Chile, la cita deportiva reunirá a los corredores este domingo 26 de abril. El evento se desarrollará bajo tres circuidos: Maratón 42K, Medio Maratón 21K y Corrida 10K.

En esa línea, recientemente se dio a conocer el plan de contingencia preparado para el fin de semana, que considera la implementación de cortes de calles, desvíos de tránsito para el transporte público y un horario de funcionamiento diferenciado para el Metro. Revisa a continuación todos los detalles.

Desvíos de tránsito

Los cambios en el tránsito por el desarrollo de la Maratón de Santiago 2026 comenzarán durante el viernes 24 y sábado 25, en sectores aledaños al área de meta frente al Palacio de La Moneda, con el objetivo de preparar las instalaciones de estructuras relacionadas al evento.

En tanto, durante el domingo 26, desde las 06:00 horas, quedará prohibida la circulación de vehículos motorizados en los tramos utilizados en los circuitos, cuyo eje central corresponde a Avenida Alameda Bernardo O’Higgins, según anunció Gonzalo Cuevas, seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la RM.

También se comunicó que la CicloRecreoVía estará suspendida en todo Santiago durante el domingo.

A continuación el mapa de cortes y desvíos de tránsito para transporte público y vehículos particulares que se implementarán este fin de semana, según indicó TransporteInforma en su sitio web.

Cortes de calles por la Maratón de Santiago 2026

Cortes de calles por la Maratón de Santiago 2026

Transporte público

Desde Metro de Santiago se confirmó que el servicio adelantará la apertura a las 06:00 horas el domingo, para las líneas 1, 2, 3 y 5.

En lo que respecta a los buses del sistema RED también se implementarán modificaciones en los servicios para el desarrollo de la actividad, con desvíos tipo bucle y retornos anticipados que abarcarán comunas como Maipú, Pudahuel, Las Condes, La Reina y Peñalolén.

Al respecto, los cambios consideran retornos hacia estaciones de Metro para permitir el transbordo de los pasajeros. “Estaciones como Estación Central, Grecia, Quilín, Manquehue, Cal y Canto, Plaza Egaña y Ñuñoa, entre otras, se convierten en puntos de conexión clave durante la jornada”, agregó el seremi.

“Invitamos a quienes asistan a preferir no solo estación La Moneda, sino también alternativas cercanas como Los Héroes, Universidad de Chile y Santa Lucía, para distribuir mejor los flujos y evitar aglomeraciones”, indicaron desde Metro.