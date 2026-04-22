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    Senadora Núñez (RN) responde a diputado Araya (Rep.): “Tiene que entender que cuando uno conversa con la izquierda es para sacar buenos proyectos”

    Presidenta del Senado destacó la necesidad de que los parlamentarios oficialistas -incluidos los republicanos- apunten a tender puentes para sacar adelante los proyectos del Presidente José Antonio Kast y no realizar intervenciones que lleven a que la oposición termine atrincherada en el debate.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    KARIN POZO

    La senadora Paulina Núñez (RN) respondió esta noche a las críticas del diputado del Partido Republicano, Cristián Araya contra figuras de Renovación Nacional y Evópoli por haber impedido el cierre del debate durante la discusión del proyecto de Escuelas Protegidas este lunes.

    A través de su cuenta en X, Araya sostuvo ayer que “pudimos despachar al Senado el proyecto que fortalece la seguridad en las salas de clases, pero a la oposición obstruccionista se le sumaron dos RN y un Evópoli que rechazaron/abstuvieron frente a la solicitud de cierre del debate”, en alusión a los legisladores Ximena Ossandón y Juan Carlos Beltrán -de RN- y a Jorge Guzmán (Evópoli).

    En ese contexto, la presidenta del Senado en conversación con CNN Chile, defendió el derecho de los parlamentarios a expresar sus diferencias en el Congreso.

    “Primero, si una discusión de esta envergadura termina mal, es porque no va a tener los votos en la sala, tanto en la Cámara como en el Senado”, explicó.

    A renglón seguido, Núñez señaló que “han puesto el foco en el debate previo, ya sea porque uno marque matices, porque entregue una opinión sobre determinado tema, porque efectivamente, se puede ver la cosa medio desordenada (...) pero convengamos en algo, llegado el momento y donde se necesita estar ordenados, que es en la votación, eso se produce”.

    En esa línea, consultada por los dichos del diputado republicano, Núñez sostuvo que “cuando se gobierna -porque si alguien que está gobernando es precisamente el Partido Republicano- y desde el Parlamento, con los parlamentarios de Republicanos uno podría esperar una actitud distinta a la que tuvieron cuando eran oposición”.

    “Lo que no puede pasar es que los ministros del gobierno del Presidente Kast estén haciendo todo lo posible para tener votos de la oposición y los parlamentarios de republicanos no ayudan mucho para que eso se concrete con sus intervenciones”, lanzó.

    Núñez defendió que durante la tramitación de los proyectos se busque “tender puentes”, ya que, agregó, el Congreso es el espacio para “parlamentar, conversar y debatir” con la finalidad de “poder sacar adelante estas iniciativas y no es porque uno quiera tener el aplauso de la izquierda, de los propios, o de los independientes, entre otros".

    “Yo soy de las que siempre ha creído y veo con buenos ojos, que uno tienda esos puentes y converse con quien sea necesario para sacar adelante un acuerdo y los proyectos”, complementó la presidenta de la Cámara Alta.

    En esa línea, Núñez planteó que “creo que el diputado Araya tienen que empezar a entender que cuando uno conversa con la izquierda no es para dejarla contenta, es para sacar buenos proyectos que logren acuerdo y tengan la mirada de los distintos sectores elegidos democráticamente en el Congreso”.

    Asimismo, profundizó en el rol de republicanos, una vez su llegada a La Moneda. “A veces escuchamos la frase ‘otra cosa es con guitarra’ que refleja que, en definitiva, que cuando a uno le toca gobernar, obviamente tiene que hacerse cargo, y es muy distinto al rol que uno puede asumir cuando está en la oposición, y ese rol para gobernar, es precisamente facilitar esos puentes y no que, con nuestras intervenciones antes de votar, propiciar que al final del día a quienes si necesitamos terminen atrincherados en el debate”.

    6 DE ABRIL DEL 2026 DIPTADO CRISTIAN ARAYA DURANTE PUNTO DE PRENSA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Diferencias en RN

    Durante la conversación con CNN Chile, la senadora Núñez también abordó las diferentes posiciones dentro de Renovación Nacional (RN) en torno al proyecto Escuelas Protegidas.

    Esto, luego de que la vicepresidenta de la Cámara, la diputada Ximena Ossandón -también de RN- en entrevista con el mismo medio, planteara su rechazo a la sanción contra escolares condenados por hechos graves de violencia para que no puedan acceder a la gratuidad universitaria por hasta cinco años.

    “Respeto lo que dice la diputada Ossandón, pero no lo comparto”, dijo Núñez al inicio.

    La senadora por la Región de Antofagasta planteó que “creo que cuando uno está sacando adelante su vida, cuando se está educando gracias a un beneficio estatal, que se cubre con recursos públicos de todos los chilenos, tienen que, a mi juicio, actuar con la mayor responsabilidad posible para no defraudarse a uno mismo, no defraudar a su familia, o a un país”.

    “Si hoy algo ha faltado al país, son sanciones. Hemos hablado por mucho tiempo del ejercicio de los derechos, que todos tenemos derecho para un sinfín de cosas, claro, hay que resguardar el ejercicio de ellos, pero se nos olvida o siento que le ponemos menor fuerza a que tenemos deberes (...) por eso creo que si alguien comete actos violentos o constitutivos de delito, no puede seguir yendo a un establecimiento educacional a estudiar ni menos con gratuidad", sostuvo Núñez frente a la posición de Ossandón.

    Más sobre:CongresoPaulina NúñezCristián ArayaRepublicanosRenovación NacionalJosé Antonio KastEscuelas Protegidas

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