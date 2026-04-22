Defensa de imputado por triple crimen en La Reina apela para revertir prisión preventiva: “Ninguna de las víctimas tenía su ADN”

El pasado jueves 16 de abril, en el marco de una audiencia de revisión de cautelares, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago determinó mantener la prisión preventiva a Jorge Ugalde Parraguez, imputado por el homicidio del camarógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos en la comuna de La Reina.

Ahí, la defensa de Ugalde presentó una serie de antecedentes para desacreditar la postura del Ministerio Público, lo que fue desestimado por el magistrado Nicolás Flores, al señalar que existirían presunciones fundadas de la participación del imputado.

Y este martes, según conoció La Tercera, la defensa del imputado presentó un recurso de apelación ante la Corte de Santiago, solicitando suprimir la máxima cautelar o, en su defecto, cambiarla por otra medida menos gravosa, tras acusar que lo acogido por el tribunal de garantía corresponde “más que a presunciones fundadas a meras especulaciones que no se encuentran unidas a ninguno otro medio probatorio que pueda generar convicción en los términos señalados”.

En el escrito, los abogados de Ugalde cuestionan lo manifestado el pasado jueves en el juez Flores Campos, quien sostiene su resolución señalando que existirían “antecedentes sólidos” que permiten presumir la participación del imputado: estos serían la existencia de una mancha rojiza en una máscara que Ugalde adquirió la mañana de los hechos; el hallazgo de material genético de la víctima y del imputado en una manilla de puerta y un colet, y la cronología de los movimientos del acusado con posterioridad a los hechos.

Cuestionamientos de la defensa

Así, la defensa indica que, en el primero de los casos, “de acuerdo con los informes periciales, dicha máscara no contiene sangre o huella genética que corresponda al imputado Jorge Ugalde, lo que es incompatible con su uso por parte del imputado como medio de la comisión del delito o de relevancia criminalística”.

En tanto, respecto del informe policial que indica que se encontraron manchas pardo rojizas ubicadas sobre la superficie de un colet y en una manilla de puerta, en la puerta de la habitación, los abogados defensores indican que “la resolución apelada dice que la presencia de la huella genética en el colet es una ‘cuestión que no fue desmentida por la defensa, y en la manilla de la casa número dos’. Sin embargo -indica la defensa-, ello es relativo, pues en la actual etapa procesal de la investigación la defensa aún no ha realizado peritajes propios sobre dichos elementos, por lo que ello, en principio, es una afirmación provisional y eventualmente cuestionable”.

Además, destacan que “ninguna de las víctimas tenía en su cuerpo, manos, ropas, almohadas u otros elementos objeto de investigación, ADN que correspondiera al imputado Jorge Ugalde. En sentido inverso, las ropas y calzado incautados a Jorge Ugalde tampoco presentan ADN ni restos biológicos de ninguna de las víctimas”

Así, indican que en consecuencia, “de estos dos antecedentes no es posible ‘presumir fundadamente la participación del imputado en los hechos que se le imputan’, pues no se refieren a hechos reales, múltiples, graves, precisos y concordantes, que puedan llevar a una presunción fundada”.

Finalmente, en el texto de la defensa de Ugalde califica como “especulativa y engañosa” la conclusión del tribunal de que “la cronología de los movimientos del imputado con posterioridad a los hechos también permiten inferir un posible acto de encubrimiento”.

Esto, ya que la propia defensa del imputado presentó como diligencia de investigación el recorrido preciso que Ugalde hizo al salir de su casa el 18 de octubre de 2025, lo que sucedió una semana antes de su detención, lo que, según el escrito, “revela la inexistencia de ningún posible acto de encubrimiento, sino que, por el contrario, de colaboración y esclarecimiento de los hechos investigados”.

Asimismo, se señala que el video captado por una cámara de vigilancia de calle Loreley “acredita la veracidad de la versión sostenida por mi defendido, en orden a que fue a pasear con su perro y que en la bolsa que portaba en su mano llevaba excrementos de su mascota y desechos orgánicos, sin ninguna vinculación con el triple homicidio o arma homicida, como sostiene la teoría del caso del Ministerio Público”.