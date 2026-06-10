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    Nacional

    Hay diligencias pendientes: Ministerio Público designa fiscal para indagar denuncia contra el senador Alejandro Kusanovic

    El legislador dijo estar “absolutamente” disponible para colaborar. “Es lo que hay que hacer, como todos los ciudadanos”, sostuvo.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    El senador Alejandro Kusanovic (independiente, suspendido de Renovación Nacional) afirmó desconocer la indagatoria que está desarrollando la Fiscalía de Magallanes a partir de una denuncia en su contra.

    “Yo no tengo ninguna información”, aseguró al ser consultado por el tema en el Congreso.

    El legislador indicó que iba realizar las consultas respectivas a su equipo para saber “qué pasó” y dijo estar “absolutamente” disponible para colaborar con la justicia.

    “Es lo que hay que hacer, como todos los ciudadanos”, sostuvo.

    La investigación fue dada a conocer este miércoles en una publicación de La Segunda.

    De acuerdo al medio, un exfuncionario del entorno de Kusanovic acusa que se habría visto forzado a efectuar devoluciones de parte de su sueldo al legislador.

    El caso sería similar al que enfrenta la senadora Camila Flores.

    La Fiscalía de Valparaíso investiga a Flores por su presunta responsabilidad en un delito de fraude al Fisco y la directiva de Renovación Nacional decidió pasar al Tribunal Supremo del partido a la senadora.

    Desde el Ministerio Público se indicó que al conocerse los antecedentes respecto al senador Kusanovic se designo a la fiscal Johanna Irribara para que asuma la causa.

    “Efectivamente, la Fiscalía Regional de Magallanes y la Antártica recibió diversos antecedentes en relación a algunas conductas que se le están imputando al honorable senador Alejandro Kusanovic. Se recibieron esos antecedentes, se abrió una causa que se está investigando, se asignó a la fiscal jefe de Punta Arenas la causa, es una causa vigente y con diligencias pendientes”, informó el fiscal regional Cristián Crisosto.

    Más sobre:Alejandro KusanovicFiscalía de MagallanesCamila FloresJohanna IrribaraCristián Crisosto

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