SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Especialistas alertan sobre los riesgos que enfrentan los adultos mayores durante el invierno

    En el caso de los adultos mayores, el aumento de las infecciones respiratorias y la inactividad propia del invierno pueden acelerar la pérdida de masa muscular, aumentar el riesgo de caídas y comprometer la independencia.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Ancianos

    De acuerdo al último reporte de la Campaña de Invierno 2026 del Ministerio de Salud, las consultas por infecciones respiratorias graves en personas mayores de 65 años aumentaron un 9,2% en la última semana, cifra que preocupa especialmente porque este grupo presenta una de las coberturas de vacunación más bajas del país: apenas un 57,9%, lo que equivale a cerca de 1,7 millones de adultos mayores que aún no se han inmunizado contra la influenza.

    Al respecto, los especialistas han advertido que el impacto del invierno en este grupo va mucho más allá de una infección respiratoria, ya que la combinación de enfermedades estacionales, hospitalizaciones prolongadas e inactividad física puede acelerar la pérdida de masa muscular, aumentar el riesgo de caídas y comprometer la autonomía de las personas mayores.

    De acuerdo a los resultados preliminares del Censo 2024, el envejecimiento de la población continúa acelerándose, cifrándose en cerca de 4 millones las personas de 60 años o más, es decir, conformando casi el 20% de la población nacional, transformando así el cuidado y la prevención en invierno en un desafío cada vez más relevante para la salud pública.

    Así lo destacó la doctora Adriana López Ravest, geriatra de Centro Médico Nueva Estoril y presidenta de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, quien señaló que el riesgo para los adultos mayores va mucho más allá de contraer un virus respiratorio.

    “El invierno no solo trae frío. Puede acelerar la pérdida de salud y autonomía en las personas mayores. Una infección respiratoria aparentemente simple puede desencadenar pérdida de fuerza muscular, caídas, descompensación de enfermedades crónicas, deterioro cognitivo e incluso dependencia funcional”, explicó.

    En esto, la especialista advierte que muchas veces el verdadero impacto aparece después de la enfermedad.

    “Una semana de hospitalización puede traducirse en una pérdida importante de masa muscular y funcionalidad que luego tarda meses en recuperarse. En personas mayores, el invierno no solo enferma: puede hacer perder autonomía”, sostuvo.

    Inactividad física

    Asimismo, junto con el aumento de la circulación de virus respiratorios en la época de invierno, los especialistas también advierten que la inactividad física es otros de los factores de los que hay que estar alerta.

    “El mayor problema no siempre es el frío. Muchas veces es que las personas salen menos de sus casas, se mueven menos y comienzan a perder masa muscular. La pérdida de fuerza aumenta el riesgo de caídas, fracturas, discapacidad y pérdida de independencia”, afirmó al respecto la doctora Beatriz Urrutia Ramírez, reumatóloga del centro médico y miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Reumatología.

    Según adviertió la especialista, incluso períodos breves de inactividad pueden tener consecuencias importantes después de los 60 años.

    Las semanas de inmovilidad generan pérdida muscular progresiva. Esto puede traducirse en dificultades para levantarse de una silla, subir escaleras o caminar con seguridad. Y cuando aparece la dependencia, también aumenta el aislamiento social y el deterioro emocional”, agrega.

    Recomendaciones para enfrentar el invierno

    En cuanto a recomendaciones, ambas especialistas coindiden en la importancia de mantenerse activo, así como también otras medidas como la vacunación.

    “Envejecemos más rápido cuando dejamos de movernos. Mantenerse activo es una de las herramientas más efectivas para conservar la independencia y la calidad de vida”, enfatizó Urrutia, mientras que López hizo hincapié. a la prevención.

    “Lo más caro no es prevenir el invierno; lo más caro es llegar tarde. Vacunarse, mantenerse activo y contar con acompañamiento familiar puede marcar la diferencia entre conservar la autonomía o perderla”, señaló.

    Entre las principales recomendaciones, las especialistas destacan:

    • Vacunarse contra la influenza y Covid-19 si corresponde.
    • Mantener actividad física regular, incluso dentro del hogar.
    • Realizar ejercicios de fuerza y equilibrio al menos dos o tres veces por semana.
    • Evitar permanecer sentado o acostado durante períodos prolongados.
    • Mantener una alimentación adecuada con suficiente aporte de proteínas.
    • Conservar el contacto con familiares, amigos y redes de apoyo.
    • Consultar precozmente ante síntomas respiratorios o cambios en el estado general.
    Más sobre:NacionalSaludAdultos mayoresinviernoVacunaciónCovid-19Influenza

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    NotCo vende sus operaciones en Argentina y Uruguay a familia Pérez Companc

    Trama Bielorrusa: rechazan adelantar revisión de cautelares de Lagos en la previa a audiencia de Vargas y Migueles

    Gobierno británico acusa a Elon Musk de “avivar el resentimiento” con sus mensajes de apoyo a los ataques raciales en Belfast

    Gobierno propone modificación a polémica indicación que pedía información de migrantes: excluye a recintos de salud y colegios

    Mick Jagger y el frontman que lo maravilló: “En cuanto lo vi, pensé que era fantástico”

    Transportes extiende en un año el periodo para realizar la primera revisión técnica de autos nuevos

    Lo más leído

    1.
    Decretan prisión preventiva para banquetera de Viña del Mar que no realizó matrimonios para los que estaba contratada

    Decretan prisión preventiva para banquetera de Viña del Mar que no realizó matrimonios para los que estaba contratada

    2.
    Supremazo por licencias médicas: pleno abre primeros cuadernos de remoción y revisará sumarios sobreseídos o absueltos

    Supremazo por licencias médicas: pleno abre primeros cuadernos de remoción y revisará sumarios sobreseídos o absueltos

    3.
    Concejal Andrés Argandoña queda con firma periódica tras ser condenado por injurias en contra del alcalde Sichel

    Concejal Andrés Argandoña queda con firma periódica tras ser condenado por injurias en contra del alcalde Sichel

    4.
    “¿Piensas que estos maricos son un juego?”: las conversaciones entre la ejecutiva bancaria y su pareja del Tren de Aragua

    “¿Piensas que estos maricos son un juego?”: las conversaciones entre la ejecutiva bancaria y su pareja del Tren de Aragua

    5.
    Fiscalía presenta acusación y pide 28 años de cárcel para el exalcalde Raúl Torrealba

    Fiscalía presenta acusación y pide 28 años de cárcel para el exalcalde Raúl Torrealba

    6.
    Operación Tokyo: las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en criptomonedas

    Operación Tokyo: las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en criptomonedas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver México vs. Sudáfrica, el primer partido del Mundial de Fútbol 2026

    Dónde y a qué hora ver México vs. Sudáfrica, el primer partido del Mundial de Fútbol 2026

    Inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿A qué hora es y cuáles son los artistas invitados?

    Inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿A qué hora es y cuáles son los artistas invitados?

    Trama Bielorrusa: rechazan adelantar revisión de cautelares de Lagos en la previa a audiencia de Vargas y Migueles
    Chile

    Trama Bielorrusa: rechazan adelantar revisión de cautelares de Lagos en la previa a audiencia de Vargas y Migueles

    Gobierno propone modificación a polémica indicación que pedía información de migrantes: excluye a recintos de salud y colegios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    NotCo vende sus operaciones en Argentina y Uruguay a familia Pérez Companc
    Negocios

    NotCo vende sus operaciones en Argentina y Uruguay a familia Pérez Companc

    Landerretche y Micco pasan a segunda vuelta y van por el decanato de la FEN

    Comisión de Hacienda aprueba proyecto que eleva el endeudamiento público y ahora pasa a la sala de la Cámara

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo
    Tendencias

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    Derrotas, fracturas y una larga espera por un Grand Slam: el camino de Alexander Zverev hacia el título de Roland Garros
    El Deportivo

    Derrotas, fracturas y una larga espera por un Grand Slam: el camino de Alexander Zverev hacia el título de Roland Garros

    La candidata Portugal gana con el freno de mano: se despide de sus hinchas con triunfo sobre Nigeria

    “Liderazgo, capacidad y ADN futbolístico”: presidente de Talleres celebra la contratación de Sampaoli como nuevo entrenador

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2
    Tecnología

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Mick Jagger y el frontman que lo maravilló: “En cuanto lo vi, pensé que era fantástico”
    Cultura y entretención

    Mick Jagger y el frontman que lo maravilló: “En cuanto lo vi, pensé que era fantástico”

    “Empieza con D, Siete Letras”: el exitoso montaje argentino estrena su versión chilena

    Jack White lanza el primer adelanto de su nuevo disco con “Dollar Bill”

    Gobierno británico acusa a Elon Musk de “avivar el resentimiento” con sus mensajes de apoyo a los ataques raciales en Belfast
    Mundo

    Gobierno británico acusa a Elon Musk de “avivar el resentimiento” con sus mensajes de apoyo a los ataques raciales en Belfast

    Detienen al líder de una de las principales organizaciones que protesta contra el presidente Paz en Bolivia

    Bill Gates niega conocer los crímenes de Epstein y dice que lo chantajeó con información sobre su vida privada

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor