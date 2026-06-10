Especialistas alertan sobre los riesgos que enfrentan los adultos mayores durante el invierno

De acuerdo al último reporte de la Campaña de Invierno 2026 del Ministerio de Salud, las consultas por infecciones respiratorias graves en personas mayores de 65 años aumentaron un 9,2% en la última semana, cifra que preocupa especialmente porque este grupo presenta una de las coberturas de vacunación más bajas del país: apenas un 57,9%, lo que equivale a cerca de 1,7 millones de adultos mayores que aún no se han inmunizado contra la influenza.

Al respecto, los especialistas han advertido que el impacto del invierno en este grupo va mucho más allá de una infección respiratoria, ya que la combinación de enfermedades estacionales, hospitalizaciones prolongadas e inactividad física puede acelerar la pérdida de masa muscular, aumentar el riesgo de caídas y comprometer la autonomía de las personas mayores.

De acuerdo a los resultados preliminares del Censo 2024, el envejecimiento de la población continúa acelerándose, cifrándose en cerca de 4 millones las personas de 60 años o más, es decir, conformando casi el 20% de la población nacional, transformando así el cuidado y la prevención en invierno en un desafío cada vez más relevante para la salud pública.

Así lo destacó la doctora Adriana López Ravest, geriatra de Centro Médico Nueva Estoril y presidenta de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, quien señaló que el riesgo para los adultos mayores va mucho más allá de contraer un virus respiratorio.

“El invierno no solo trae frío. Puede acelerar la pérdida de salud y autonomía en las personas mayores. Una infección respiratoria aparentemente simple puede desencadenar pérdida de fuerza muscular, caídas, descompensación de enfermedades crónicas, deterioro cognitivo e incluso dependencia funcional ”, explicó.

En esto, la especialista advierte que muchas veces el verdadero impacto aparece después de la enfermedad.

“Una semana de hospitalización puede traducirse en una pérdida importante de masa muscular y funcionalidad que luego tarda meses en recuperarse. En personas mayores, el invierno no solo enferma: puede hacer perder autonomía”, sostuvo.

Inactividad física

Asimismo, junto con el aumento de la circulación de virus respiratorios en la época de invierno, los especialistas también advierten que la inactividad física es otros de los factores de los que hay que estar alerta.

“El mayor problema no siempre es el frío. Muchas veces es que las personas salen menos de sus casas, se mueven menos y comienzan a perder masa muscular. La pérdida de fuerza aumenta el riesgo de caídas, fracturas, discapacidad y pérdida de independencia”, afirmó al respecto la doctora Beatriz Urrutia Ramírez, reumatóloga del centro médico y miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Reumatología.

Según adviertió la especialista, incluso períodos breves de inactividad pueden tener consecuencias importantes después de los 60 años.

“Las semanas de inmovilidad generan pérdida muscular progresiva. Esto puede traducirse en dificultades para levantarse de una silla, subir escaleras o caminar con seguridad. Y cuando aparece la dependencia, también aumenta el aislamiento social y el deterioro emocional”, agrega.

Recomendaciones para enfrentar el invierno

En cuanto a recomendaciones, ambas especialistas coindiden en la importancia de mantenerse activo, así como también otras medidas como la vacunación.

“Envejecemos más rápido cuando dejamos de movernos. Mantenerse activo es una de las herramientas más efectivas para conservar la independencia y la calidad de vida”, enfatizó Urrutia, mientras que López hizo hincapié. a la prevención.

“Lo más caro no es prevenir el invierno; lo más caro es llegar tarde. Vacunarse, mantenerse activo y contar con acompañamiento familiar puede marcar la diferencia entre conservar la autonomía o perderla”, señaló.

Entre las principales recomendaciones, las especialistas destacan: