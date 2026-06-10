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    Cortes de luz en Macul y Peñalolén: casi 5 mil clientes se encuentran sin suministro eléctrico

    Según informó la SEC, 3.742 clientes se encuentran sin suministro eléctrico en la comuna de Macul y 1.254 en la comuna de Peñalolén.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen archivo. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Casi cinco mil clientes de las comunas de Peñalolén y Macul se encuentran sin suministro eléctrico, según informó la Superintendencia de Electricidad y Combustible durante la mañana de este miércoles.

    De acuerdo a lo informado por el organismo, en total 3.742 clientes se encuentran sin suministro eléctrico en la comuna de Macul y 1.254 en la comuna de Peñalolén.

    Según informa Enel, los clientes afectados pertenecen principalmente a aquellos cercanos a la rotonda Quilín.

    Cabe recordar que para este miércoles se pronostican lluvias en la Región Metropolitana.

    En ese contexto, desde Metro informaron la activación del programa lluvia en las líneas 4 y 5, por lo que los trenes están operando con velocidad reducida.

    Más sobre:LuzSecENELLluvia

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