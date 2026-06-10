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    Las peores cifras son para los partidos políticos: PDI sigue siendo la institución mejor evaluada en la encuesta CEP

    El 63% de los consultados manifestó tener mucha o bastante confianza en la Policía de Investigaciones. En contraste, las personas que opinaron lo mismo respecto a las tiendas políticas representaron el 6%.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    PDI Tarapacá

    A las 11.00 horas de este miércoles, el Centro de Estudios Públicos (CEP) dio a conocer las cifras de su Estudio Nacional de Opinión Pública N° 96, abril-mayo 2026.

    En la medición -entre otros ítems- los participantes pudieron entregar su estimación de cuánta confianza tienen en las instituciones del país.

    Al igual que en los períodos de marzo-abril, mayo-junio y septiembre-octubre de 2025, la Policía de Investigaciones (PDI) fue la institución mejor evaluada por la ciudadanía con un 63% de personas que manifestaron tener mucha o bastante confianza en ellos.

    Las cifras de la PDI, además, son levemente superiores a las que registró en las tres encuestas del año pasado. En la última de 2025, llegó a 59% y en las dos anteriores a 60%.

    El podio lo completan universidades y Carabineros

    Respecto a la encuesta anterior, hubo una variación en el segundo y tercer lugar.

    La evaluación de las universidades subió siete puntos y pasó de 54% a 61%, lo que las ubicó en el segundo lugar entre las instituciones más valoradas.

    Carabineros, en tanto, retrocedió al tercer lugar pese a que su evaluación subió dos puntos y pasó de 56% a 58% respecto a septiembre-octubre de 2025.

    La otra cara de la moneda

    Por otro lado, los partidos políticos siguen en el final de la lista.

    Las personas que respondieron que tienen mucha o bastante confianza en esas organizaciones representan el 6% del total de consultados.

    Pese a ello, se trata de una cifra más alta que la que tenían el año pasado, en vísperas de elecciones, cuando la confianza en las tiendas políticas llegaba a 4%.

    También subió la evaluación del Congreso y pasó de 8% a 13%.

    La ficha técnica de la medición

    La encuesta fue respondida por personas de 18 años y más residentes en todo el país, a excepción de las zonas de difícil acceso.

    El diseño de la muestra es probabilístico estratificado por región y zona urbana y rural.

    La selección es aleatoria.

    El estudio consideró las respuestas de 1.469 personas entrevistadas en sus hogares en 122 comunas del país.

    Los resultados corresponden a las entrevistas realizadas por un encuestador cara a cara, basadas en un cuestionario estructurado.

    La tasa de respuesta es de 62,2% que corresponde a las 1.469 encuestas completas sobre la muestra total de 2.360.

    El error muestral se estima en +2,8%, con un nivel de confianza de 95%.

    La recolección de datos se efectuó entre el 18 de abril y el 27 de mayo 2026.

    Más sobre:Encuesta CEPCEPPDICarabinerosUniversidadesPartidos políticos

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