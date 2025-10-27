Encuesta CEP: PDI, Carabineros y las universidades siguen siendo las instituciones mejor evaluadas por la ciudadanía

El Centro de Estudios Públicos (CEP) compartió los resultados de su última encuesta realizada entre el 22 de septiembre y el 17 de octubre 2025, donde -entre otros ítems- se le pidió a los participantes que evaluaran cuánta confianza tienen en las instituciones.

Al igual que en las últimas dos mediciones, correspondientes a marzo-abril de 2025 y mayo-junio del mismo año, la Policía de Investigaciones ( PDI ) fue la institución mejor evaluada por la ciudadanía con un 59% de preferencias. Eso sí, esta cifra representa una leve baja en comparación a las últimas encuestas, donde había obtenido en ambas un 60% de aprobación.

Más abajo en las preferencias, Carabineros se posicionó como la segunda institución mejor evaluada, alcanzando un 56%, cifra más alta que en las últimas dos mediciones (52% mayo-junio 2025 y 54% marzo-abril del mismo año).

En tercer lugar se encuentran las universidades, con un 54% de la aprobación ciudadana. Más abajo están las Fuerzas Armadas (FF.AA.) con un 53%, y le siguen las radios con un 43% de las preferencias. Mientras que los diarios alcanzan un 29%.

Las empresas privadas obtuvieron un 27% de aprobación, seguidas por las iglesias evangélicas (27%) que obtuvieron una leve baja respecto a la última medición (28%). Más abajo están los sindicatos con un 26%, gremios que obtuvieron una alza considerable respecto a la encuesta de mayo y junio de 2025, donde alcanzaron un 23%.