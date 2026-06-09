Dos carabineros y un funcionario municipal caen en red dedicada a la comercialización ilegal de productos del mar en Valdivia

Una elaborada red delictual era la que operaba en Valdivia para la comercialización de productos del mar.

Fue en 2024 cuando el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) iniciaron una investigación denonimada como Operación Nereida contra una asociación criminal compuesta por tres estructuras organizadas dedicadas a la comercialización de recursos hidrobiológicos de origen ilícito.

En la pesquisa se estableció la existencia de delitos asociados como lavado de activos, falsificación de documentos públicos, infracciones a la Ley de Pesca, delitos contra la salud pública y cohecho .

La banda movilizaba los recursos sustraídos de manera ilegal para ser blanqueados en centros de acopio en Los Ríos y luego abastecer mercados en La Araucanía, Biobío, Ñuble y la Región Metropolitana.

Este lunes la investigación tuvo un hito luego de que una Fuerza de Tarea de la PDI detuviera a 54 personas por estos delitos, entre ellos, varios funcionarios públicos.

La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, explicó que la investigó permitió determinar que los principales productos eran la merluza austral, el congrio dorado, pejerreyes y locos. “Son recursos que en nuestra zona austral del país son de alta valor y algunos de ellos están sobreexplotados”.

La cadena delictual tenía varios eslabones, dijo la fiscal: proveedores, transportistas, comercializadores, encargados de administrar las ganancias y personas que facilitaban la evasión de los controles.

Funcionarios públicos

Entre los funcionarios públicos que operaban en la red delictual había dos carabineros que prestaban colaboración en distintas tareas de la banda. La institución informó durante la tarde que los uniformados fueron desvinculados.

“Carabineros de la zona de Los Ríos informa que, a raíz de un proceso investigativo llevado a cabo en coordinación con el Ministerio Público, hoy se materializó la detención y desvinculación de dos funcionarios de la institución tras acreditarse irregularidades en procedimientos policiales relacionados con la facilitación del tránsito de recursos del mar obtenidos ilegalmente ”, se señaló en un comunicado.

“Sin perjuicio de lo anterior, se inició una investigación administrativa para establecer fehacientemente cómo ocurrieron los hechos”, agregaron.

De acuerdo a quienes conocen de la causa, la comercialización ilegal de recursos hidrobiológicos se ha transformado en una lucrativa actividad ilícita que estaría generando importantes ganancias para organizaciones criminales.

Los funcionarios antes mencionados habrían participado en acciones de traslado y protección de los cargamentos ilegales. La organización operaba principalmente entre las regiones de Los Lagos y Los Ríos, abasteciendo mercados y centros de distribución de alta demanda en distintas zonas del país.

De acuerdo a fuentes del caso, los carabineros no son los únicos funcionarios públicos involucrados. También hay un trabajador de la Municipalidad de Valdivia.

Sin detallar qué tareas realizaba el funcionario municipal, el organismo se refirió al hecho mediante un comunicado: “La administración de la Municipalidad de Valdivia ha tomado conocimiento de que uno de sus funcionarios ha sido puesto a disposición de los tribunales en el contexto de una investigación sobre eventuales delitos relativos al comercio ilícito de recursos marinos ”. La entidad comunal agregó que iniciaron un sumario para “esclarecer las eventuales responsabilidades administrativas”.

Por último, fue detectado un sujeto que fue funcionario de Sernapesca. En esa institución señalaron que el sujeto estaba suspendido desde junio de 2025 y fuera de la entidad desde mayo de 2026.

“Frente a la detención de un exfuncionario de Sernapesca, solo podemos comentar que expresa uno de los aspectos más riesgosos de la asociación ilícita y crimen organizado, cuando se trata de vulnerar a las instituciones de control”, indico la directora nacional de Sernapesca, Soledad Tapia.

“Por ello, Sernapesca ha fortalecido su sistema de integridad, con el objetivo de prevenir, detectar y sancionar a tiempo los delitos funcionarios”, agregó Tapia.

Desde ese organismo subrayaron que, luego de un cruce de datos entre Armada y Carabineros, realizaron una denuncia en el Ministerio Público en septiembre de 2024.

En paralelo a la investigación penal, Sernapesca señaló que entre 2025 y mayo de 2026 han incautado un total de 28,58 toneladas de merluza austral y 8,72 toneladas de congrio dorado de origen ilícito.

Mediante un análisis financiero, la PDI detectó ingresos superiores a los $ 8.800 millones durante los años 2023 y 2024, de los cuales más de $ 8.260 millones corresponderían a recursos no declarados ante la autoridad tributaria. Con todo, la desbaratada banda fue incrementando su patrimonio.

Este lunes, en el marco de esta operación, se ejecutaron 61 entradas y registros en cinco regiones del país, donde además de las aprehensiones se incautaron vehículos, inmuebles, dinero y otros bienes. Los imputados serán formalizados este martes.