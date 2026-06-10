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    Política

    PC sale en respaldo de Boric en enfrentamiento con el oficialismo y La Moneda por cobros del CAE

    Desde las filas comunistas desestiman el argumento que apunta como clave del problema actual la promesa del exmandatario de condonar las deudas universitarias.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Bárbara Figueroa, secretaria general del PC. FOTO: PEDRO RODRIGUEZ. PEDRO RODRIGUEZ

    El Partido Comunista salió a enfrentar al Partido Republicano -y a la derecha en general- y respaldó al expresidente Gabriel Boric por sus críticas a los embargos de la Tesorería General de la República (TGR) a deudores del Crédito con Aval del Estado.

    Fue la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, quien respondió al oficialismo, luego que se le enrostró al exmandatario -incluida La Moneda- responsabilidad en la situación actual de los afectados por los cobros.

    “Vergonzoso y cobarde que el partido del Pdte. electo (SIC: en ejercicio) busque justificar sus decisiones políticas en el gobierno anterior. El CAE existe porque la derecha privatizó el derecho a la educación en dictadura. Convertir un derecho en un negocio fue, y sigue siendo, el problema de fondo”, dijo.

    Esto, en respuesta a una publicación en que el timonel de los republicanos, Arturo Squella, desestimó los cuestionamientos de Boric y apuntó a su promesa de condonar dichas deudas universitarias.

    “Para la siguiente reflexión Gabriel Boric le recomiendo agregar un párrafo pidiéndole perdón a todas las personas que engañaron diciéndoles que le iban a condonar el CAE. Miles de personas creyeron, dejaron de pagar y hoy tienen que sumar además intereses de una deuda en mora”, escribió en su cuenta de X.

    La arremetida del dirigente republicano surgió debido a que en su declaración pública de este martes, el frenteamplista afirmó que durante su administración la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior “y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas que han pagado por años montos mucho mayores que el valor de sus carreras”.

    Desde Palacio, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, en tanto, acusó que con dicho compromiso de campaña, de eliminar la deuda del CAE, el frenteamplista incentivó que los deudores dejaran de pagar.

    “Él hizo un llamado permanente durante su gobierno a que iba a condonar el CAE, si no lo cumplió, no es problema de este gobierno que las personas hayan dejado de pagar”, reclamó.

    El secretario de Estado apuntó que “obviamente, cuando a cientos, a miles de personas se les dice que una deuda se va a condonar, el sentido común dice, dejo de pagar. En consecuencia, hoy día gran parte del problema también está motivada por esa promesa”.

    Más sobre:Bárbara FigueroaArturo SquellaGabriel BoricJosé Antonio KastCrédito con Aval del EstadoCAEPartido RepublicanoPartido Comunista

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