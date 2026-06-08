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    Histórico decomiso en puertos nacionales: incautan 108 toneladas de droga impregnada en madera

    La madera impregnada en droga era transportada en contenedores que tenían como destino más de 14 puertos alrededor del mundo.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Un histórico procedimiento fue dado a conocer durante la mañana de este lunes desde el Puerto de Arica, donde la Fiscalía Regional, en conjunto con la Policía Marítima y el Servicio Nacional de Aduanas, logró la incautación de más de 100 toneladas de droga, la mayor registrada en la historia de Chile.

    Según dieron a conocer las autoridades, en total fueron decomisadas 108 toneladas de droga, la cual venía impregnada en más de mil toneladas de madera en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso.

    Según explicó el fiscal regional, Mario Carrera, “es un 10% del total de la carga y eso de manera bien conservadora porque efectivamente cada madera mantiene entre un 10 y un 20% de esta de esta droga y lo cerramos en un 10%, siendo así hablamos de 108 toneladas entre cocaína, clorhidrato y ketamina”.

    De acuerdo a lo que detalló el fiscal, el procedimiento más grande hasta la fecha, “también era en este puerto que fue en el año 2001, donde se había incautado cerca de 9 toneladas de cocaína, clorhidrato. Acá multiplicamos eso por cierto más de 10 veces”, agregó Carrera

    Además expresó que “cada contenedor que se revisó no fue al azar sino que fue producto de la investigación previa que fuimos diseñando y que ha dado cierto estos frutos el día de hoy”.

    El fiscal además explicó que la detección de este tipo de cargamentos no puede realizarse mediante escáneres convencionales ni inspecciones visuales, debido a que la droga se encontraba impregnada en la madera, por lo que el hallazgo fue posible únicamente gracias al trabajo de inteligencia.

    “Esto es 100% trabajo de inteligencia y trabajo investigativo. Ningún hallazgo de estos 45 contenedores que llevamos a la fecha es al azar, ninguno”.

    Los contenedores tenían como destino más de 14 puertos alrededor del mundo, principalmente en Europa, Estados Unidos y Oceanía.

    “Uno de los puertos, por ejemplo, que tenía más contenedores con destino es Alemania, pero reitero, el destino es bien variado y es a todo el mundo”, añadió el fiscal.

    Respecto a detenciones, el fiscal Carrera mencionó que “estamos trabajando con la Fiscalía de Bolivia. La Fiscalía de Bolivia sí ha practicado detenciones en base a los antecedentes que nosotros le hemos proporcionado en relación a las empresas que están participando o que para nosotros ya están con una marca en rojo, por ejemplo, y ciertos nombres también que se nos van repitiendo”.

    “Esto nos ha obligado a trabajar con distintas fiscalías del mundo, por cierto, también con Estados Unidos. Así que esto es una operación más bien de carácter mundial y que involucra, por lo tanto, a policías y a fiscalías de distintos lugares del planeta”, agregó.

    Las autoridades informaron que la investigación continúa en desarrollo y aún quedan contenedores por revisar, por lo que no se descartan nuevos hallazgos durante las próximas semanas.

    Por su parte, el fiscal Nacional, Ángel Valencia, sostuvo que la investigación se originó a partir de la estrategia “foco portuario”, la cual fue impulsada por el Ministerio Público en 2024 y busca reforzar la seguridad en los puertos nacionales ante el alza del crimen organizado.

    “Esto no fue consecuencia de un accidente, no fue como diría Luis Jara, un golpe suerte, esto fue definitivamente producto de trabajo, esto fue producto de análisis”, expresó.

    En tanto el ministro de Seguridad, Martín Arrau destacó el operativo señalando que “este tipo de incautaciones más sofisticadas, más grandes, más ágiles, nos muestran efectivamente el enemigo que estamos enfrentando, ese crimen organizado que no respeta fronteras, que es más ágil, que está mejor financiado, frente a un Estado muchas veces desorganizado, más lento, y por tanto nos tiene que llamar la atención y mostrar el camino que debemos seguir”.

    “Debemos actuar con decisión, con un Estado alineado en un solo objetivo, que es derrotar al crimen organizado, proteger nuestras fronteras y de esa manera dar más seguridad a los chilenos en sus casas”, añadió.

    Más sobre:PolicialFiscalíaAduanaDrogaIncautaciónDecomiso

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