Podcast “Diálogos Ciudadanos” | Ciencia, educación y el origen del Universo con Bernardita Ried

En este capítulo inaugural, de su tercera temporada, el Decano y periodista Mauro Lombardi, sostiene una conversación profunda y reveladora con la chilena Bernardita Ried, destacada astrónoma, y estudiante del doctorado en física con mención en astronomía en la prestigiosa Universidad de Stanford y próximamente investigadora de la Universidad de Cambridge en Inglaterra.

Más allá de las estrellas y los aceleradores de partículas, esta entrevista explora las intersecciones entre la ciencia rigurosa y el rol de la física en la comprensión del universo. Bernardita comparte su experiencia navegando por la élite académica mundial, los desafíos de ser mujer en la ciencia, y cómo el conocimiento científico es, en esencia, una herramienta fundamental para el diálogo y el desarrollo humano.

Disfruta esta conversación que te acerca a un viaje que cruza la curiosidad cósmica con la reflexión terrestre, dando inicio a una temporada llena de conversaciones que inspiran.