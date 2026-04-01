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    Podcast “Diálogos Ciudadanos” | Ciencia, educación y el origen del Universo con Bernardita Ried

    Este podcast es producido por la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas, un espacio diseñado para tender puentes entre el mundo académico, la cultura y las grandes preguntas de nuestra sociedad.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    En este capítulo inaugural, de su tercera temporada, el Decano y periodista Mauro Lombardi, sostiene una conversación profunda y reveladora con la chilena Bernardita Ried, destacada astrónoma, y estudiante del doctorado en física con mención en astronomía en la prestigiosa Universidad de Stanford y próximamente investigadora de la Universidad de Cambridge en Inglaterra.

    Más allá de las estrellas y los aceleradores de partículas, esta entrevista explora las intersecciones entre la ciencia rigurosa y el rol de la física en la comprensión del universo. Bernardita comparte su experiencia navegando por la élite académica mundial, los desafíos de ser mujer en la ciencia, y cómo el conocimiento científico es, en esencia, una herramienta fundamental para el diálogo y el desarrollo humano.

    Disfruta esta conversación que te acerca a un viaje que cruza la curiosidad cósmica con la reflexión terrestre, dando inicio a una temporada llena de conversaciones que inspiran.

    Más sobre:Bernardita RiedNasaArtemisViaje a la LunaAstronomía

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