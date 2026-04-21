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    Legolas llega a Chile: el actor Orlando Bloom está en Santiago

    Popular gracias a sus roles como Legolas en la trilogía de El Señor de los Anillos y como Will Turner en la saga Piratas del Caribe, el actor inglés aterrizó en la capital durante la mañana. De acuerdo con información recabada por Culto, este miércoles iniciará grabaciones.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Legolas llega a Chile: el actor Orlando Bloom está en Santiago Kevin Payravi

    Conocido por sus personajes en exitosas franquicias de Hollywood, el actor Orlando Bloom se encuentra en Chile.

    De acuerdo con información recabada por Culto, el inglés aterrizó durante esta mañana en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez proveniente de Estados Unidos.

    Se dirigió después a la comuna de Vitacura para almorzar en Fukasawa, restaurante de comida japonesa de autor a cargo del chef Marcos Baeza. Y durante la noche tendría programado cenar en Boragó, el premiado restaurante de Rodolfo Guzmán.

    Las mismas fuentes indican que su visita a nuestro país esta centrada en participar de una campaña publicitaria.

    Popular gracias a sus roles como Legolas en la trilogía de El señor de los anillos y como Will Turner en la saga Piratas del Caribe, Bloom recientemente protagonizó Gran Turismo (2023), la adaptación del célebre videojuego.

    Además, se puso en la piel de un boxeador irlandés en The cut (2024) y encarnó a un actor fracasado que se infiltra en una banda en Acto encubierto (2025), comedia de acción estrenada en la plataforma Prime Video.

    Uno de sus siguientes papeles lo tendrá en Bucking fastard, cinta dirigida por Werner Herzog en la que comparte elenco con Kate Mara, Rooney Mara y Domhnall Gleeson, y que debutará este año.

    Lee también:

    Más sobre:CineOrlando BloomEl Señor de los AnillosLegolasPiratas del CaribeGran TurismoCarnival RowThe Lord of the RingsPirates of the CaribbeanBucking FastardTroyaTroyCine Culto

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